Els banyadors que seran tendència aquest estiu

Amb l’arribada del bon temps i la temporada de primavera – estiu les botigues de moda omplen els seus aparadors de colors vius i peces molt més fresques. Entre els complements més importants de l’estiu trobem els banyadors i els biquinis que cada any ens porten les tendències que marcaran la temporada de platja i piscina.

Tot i que hi ha estils que mai fallen, com els colors bàsics o els biquinis de dues peces, cada any la moda de bany introdueix nous colors o estampats que val la pena conèixer.

Com volem que aquest estiu la teva roba de bany també sigui l’últim crit, t’expliquem quins colors i models no poden faltar al teu armari i on pots aconseguir-los.

Els colors neó

El groc, verd o taronja neó són colors cridaners i atrevits que sens dubte faran que et llueixis. És el to perfecte per als més arriscats i queden genial quan ja hem aconseguit un to de pell més morè. Es poden combinar amb complements dels mateixos tons o apostar pel color blanc.

Els blaus

El blau és un color suau i relaxant que evoca l’ambient tranquil i serè de la platja o la piscina. És el to ideal per a un look minimalista i elegant, i es complementa molt bé amb detalls vermells o blancs, al pur estil mariner.

El rosa sofisticat

El vestit de bany de color rosa mostra un temperament suau, estable, noble i elegant. El rosa és un color positiu i feliç. El podem trobar amb molts tons com ara com coral, rosa, fúcsia, magenta, punch, flamenc… Aquest color és ideal per a biquinis de dues peces que volen ressaltar la nostra figura.

El teixit brillant

Amb aquest tipus de banyador i sota el sol, seràs la més brillant de tota la platja! El teixit brillant màgic és una mena de tela que conté fibra metàl·lica. Pot ser teixit de bany estàndard amb fibres metàl·liques o teixit estampat amb fibra metàl·lica, o fins i tot teixit texturat amb fibres metàl·liques. Els teixits brillants poden afegir un toc d’elegància a qualsevol vestit, per això són una opció popular.

El verd

Aquest color suau i fresc és un dels tons pastel que estaran de moda aquest estiu. El verd és un color versàtil que queda bé en tota mena de pell i complementa perfectament l’ambient tropical de l’estiu.

El bàsic que no passa de moda

Parlem del negre. Aquest color tot i que pot semblar que no és el més adequat per a l’estiu el trobem sempre en peces de bany tant per a homes i dones. Un banyador de color negre és elegant i a més es pot combinar amb altres peces de roba de bany. Per a les dones, un banyador sencer de color negre sempre és un bon aliat.

