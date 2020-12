Un masquefí dissenya uns escuts de mans per prevenir la covid-19

Un empresari nascut a Masquefa és l’autor d’una innovadora i pionera eina per a protegir les persones de la covid-19. Es tracta del masquefí Roger González, que aquest 2020 juntament amb l’Annabel, el Marc, el Pere i amb la col·laboració de varies empreses punteres del sector, ha dissenyat, patentat i produït el handshield, el primer escut de mans destinat a evitar el contagi i la propagació del coronavirus per contacte amb diferents objectes i mobiliari d’ús públic i quotidià, com poden ser els carros de la compra o les subjeccions de seguretat que hi ha habilitades als trens i autobusos.

El producte compleix amb els requeriments de la Norma ISO 18184:2019 de teixits amb aplicacions antivíriques i bacterianes, es pot adquirir a través del següent enllaç, i en breu es podrà trobar en grans superfícies i botigues especialitzades. A dia d’avui el handshield ja s’està distribuint per diferents països europeus i asiàtics, i a principis del 2021 també arribarà de forma totalment gratuïta a tots els domicilis de Masquefa amb persones empadronades a la vila majors de 65 anys. L’Ajuntament serà l’encarregat de dur a terme aquest repartiment gràcies a la col·laboració que ha establert amb l’empresa Handshield Mediterranean, que donarà el material al consistori de forma altruista i sense cap cost.

Segons Roger González, el que els va moure a tirar endavant aquest projecte és “la problemàtica higiènica i el desconcert per a la majoria de persones que representa entrar en contacte amb certs objectes quotidians d’alta concurrència durant la pandèmia”; i posa en valor a totes les empreses que han ajudat a fer realitat el projecte com A Tot Arreu de Masquefa, instal·lada al CTC. González, a més, afegeix que “a través d’aquest projecte estem creant nous llocs de treball”, i assegura que “sense un bon equip de professionals compromesos no ho haguéssim aconseguit”.

“Una idea, un projecte, un equip, una realitat”

El handshield compta amb una tela amb un tractament especial SI BAC-PURE de l’empresa Smart Inovations l.d.a, especialitzada en nano tecnologia, que és capaç de neutralitzar qualsevol residu bacterià i víric, permetent que se’n pugui fer ús i que es pugui emmagatzemar de forma segura. Així, l’escut de mans es pot fer servir per tasques com desplaçar el carro de la compra sense témer per la quantitat de gent que l’ha utilitzat anteriorment; o agafar-se a les subjeccions de seguretat que hi ha instal·lades en transports públics com l’autobús, el metro o el tren.

La lona d’aquest escut es pot rentar fins a un màxim de 100 vegades, tot i que després de les 100 rentades encara és efectiu en un 99,98%. Per mantenir-lo en bones condicions d’us, s’aconsella netejar-lo periòdicament, i es pot rentar amb la resta de roba amb detergent d’us normal. No genera residus i és reutilitzable durant més d’un any.