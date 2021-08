Un grup de veïns inicia una campanya informativa sobre la situació de l’aigua a La Llacuna

El Grup de treball Aigua és Vida del GLA (Grup Local d’Acció de La Llacuna) ha iniciat la campanya informativa “Volem saber. Volem respostes” sobre la situació de l’aigua al poble de La Llacuna. La campanya te com a objectiu té tres objectius. En primer lloc, afavorir el coneixement sobre la problemàtica derivada de la contaminació recurrent per nitrats i sulfats de l’aigua de boca disponible al municipi i dels criteris emprats per a la gestió dels problemes d’escassetat actuals.

També pretén informar a la població de l’existència d’una Xarxa Autònoma de Control vinculada al Grup de treball Aigua és Vida que verifica mensualment la qualitat de l’aigua a tretze punts del municipi i dels resultats obtinguts durant els darrers sis mesos.

I finalment es planteja conèixer la visió global i les accions de caràcter pal·liatiu o estructural que s’estiguin desenvolupant per part de l’Ajuntament al respecte. De forma concreta les referides al contingut i compromisos de calendari de les reunions amb l’Agència Catalana de l’Aigua i la Diputació de Barcelona, la isponibilitat d’informació comparativa amb altres pobles usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades, la participació a la Junta Central d’usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades, la previsió sobre un diagnòstic de possibles causes locals de la contaminació, la previsió de millores d’informació a la població

i sobre en quin punt està el compromís electoral sobre la municipalització de la gestió de l’aigua.

La campanya s’ha activat mitjançant l’encartellament i la bustiada d’un full explicatiu i la difusió per les xarxes socials.

Des del Grup de treball Aigua és Vida, expliquen, “considerem l’aigua com a un element essencial per a la vida tal i com la coneixem, tant per les persones com pels ecosistemes.

L’emergència climàtica i el canvi global estan incrementant les afectacions sobre l’aigua amb un augment de la concentració de precipitacions, sequeres i disminució de l’aigua dolça disponibles”.

I afegeixen que “l’evidència de l’escassetat d’aigua, que no es pot explicar solament per l’ús intensiu associat al darrer gran incendi forestal, i de la seva contaminació recurrent, confirmada per la recent consideració del municipi com a zona vulnerable (ordre TES/80/2021 de 9 d’abril) ens reafirma en els objectius generals que persegueixen la recuperació del control sobre l’aigua a partir d’ una gestió més eficaç, transparent, democràtica, arrelada als municipis i amb objectius socials i ambientals, i no guiada pel lucre”.