La UEA i Masquefa uneixen esforços per impulsar l’economia i l’ocupació al territori

La Unió Empresarial de l’Anoia s’ha reunit amb l’alcalde de Masquefa, Dani Gutierrez, i el regidor de Promoció Econòmica, Roger Vázquez, per conèixer els projectes i iniciatives del consistori en matèria empresarial i d’ocupació. Aquesta trobada ha servit per reforçar la col·laboració entre ambdues institucions i establir línies de treball conjuntes per al desenvolupament econòmic del municipi i de la comarca.

En aquesta primera reunió amb el nou alcalde, que va prendre possessió al gener de 2025, s’han abordat diversos temes clau per al teixit empresarial i el mercat laboral del territori. En primer lloc, sobre el foment de l’ocupació i la qualificació professional: s’ha posat sobre la taula la necessitat d’alinear l’oferta i la demanda laboral, facilitant la incorporació de talent qualificat a les empreses i creant oportunitats per a les persones en situació d’atur. També s’ha parlat de la importància de la transició energètica, fet que des de la UEA aplaudim al consistori per tal que posi en marxa una comunitat energètica empresarial per tal que les empreses siguin més eficients energèticament, impulsant així la sostenibilitat i la competitivitat.

Un altre dels aspectes importants de la reunió ha estat la formació i l’orientació per als joves. Masquefa compta amb una piràmide poblacional positiva, amb molts joves que pròximament s’incorporaran al mercat laboral. Per això, s’ha destacat la importància de desenvolupar projectes d’orientació i formació especialitzada per garantir el seu accés a feines de qualitat.

A més, pel que fa a la Nova Mancomunitat de l’Anoia Sud, la UEA ha valorat molt positivament aquesta iniciativa, que engloba cinc municipis, i s’ha posat a disposició per treballar conjuntament en benefici del territori i de les empreses locals.

En aquesta reunió també s’ha exposat el fet de treballar en l’organització de trobades d’interès per a les empreses, promovent el coneixement compartit i la cooperació empresarial.

També la UEA ha reiterat el seu compromís amb aquests projectes a través de la seva Fundació, amb l’objectiu de generar un impacte econòmic i social positiu a la comarca.

“Des de la UEA creiem fermament en la col·laboració público-privada com a eina essencial per enfortir l’economia local i crear més oportunitats per a les empreses i la ciutadania”, ha destacat Joan Mateu, president de la UEA.

Aquesta trobada ha estat un pas més del treball conjunt que continuarà en els pròxims mesos per impulsar el creixement i la dinamització empresarial a Masquefa i l’Anoia.

La reunió ha comptat amb la presència de l’alcalde de Masquefa, Daniel Gutiérrez; del regidor de Promoció Econòmica, Roger Vázquez; de la tècnica del Departament de Promoció Econòmica, Lara Pérez; del president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, i de la secretària general i gerent de l’entitat empresarial, Paula Arias.