Tots els detalls de la ​VolCAT 2025: del 18 al 20 d’abril a Igualada i l’Anoia

La ciutat d’Igualada ha acollit aquest matí la presentació de la VolCAT by SCOTT 2025. La veterana cursa compleix les 20 edicions i serà l’epicentre del BTT nacional i internacional durant els pròxims 18, 19 i 20 d’abril de 2025. La VolCAT recupera el format de tres etapes, que posaran a prova l’habilitat i la resistència dels corredors. L’organització ha donat a conèixer que hi haurà més de 500 participants provinents de 20 països, que podrien ser-ne 600, ja que les inscripcions segueixen obertes.

L’acte ha estat presidit per la Regidora d’Esports, Patricia Illa, i pel CEO d’Ocisport, Albert Balcells. Illa ha afirmat que la VolCAT “és una de les proves que se celebren en territori català amb major impacte econòmic”, i s’ha mostrat satisfeta de “seguir gaudint de l’esport al millor lloc per fer-ho”. Per la seva banda, Balcells ha posat en valor la gran varietat de corriols i camins dels voltants d’Igualada i de la Comarca de l’Anoia, a més de destacar la “gran participació d’aquesta edició”.

La VolCAT tornarà a ser un dels plats forts de la temporada ciclista. Una de les cites clàssiques dins el calendari de molts corredors i aficionats al BTT, que buscaran superar el repte d’una de les curses per etapes més antigues d’Europa i la decana de la Península Ibèrica. Tot això amb l’immillorable teló de fons de la comarca de l’Anoia i amb Igualada com a centre neuràlgic de l’esdeveniment.

​Aquesta edició coincidirà de nou amb la Setmana Santa, i ho farà en unes dates idònies per a gaudir d’una temperatura magnífica. Els corriols seran els grans protagonistes i continuaran sent la seva senya d’identitat. La VolCAT rebrà amb els braços oberts a tots aquells que decideixin formar part de la cursa, sigui quin sigui el seu objectiu. Així, la categoria UCI C3 de la primera i la tercera etapa farà de la VolCAT un espai ideal pels corredors que vulguin sumar punts al rànking; però també serà perfecte per qui vulgui viure la VolCAT com una aventura sense l’afegit de la vessant competitiva.

Per això, les inscripcions es poden tramitar dins la categoria PRO -per a federats- o OPEN -per a ciclistes amb llicència d’un dia-; es pot participar tant de manera individual com en parelles. A més, els ciclistes interessants poden inscriure’s a una etapa, a dues etapes o a les tres etapes. Tot i que les inscripcions segueixen obertes, ja estan confirmats alguns noms importants, com el d’Axel Badia, corredor internacional del DMT Racing Team. En total, se superaran els 500 corredors en una participació de marcat accent internacional, amb representats de 20 països i nacionalitats de tres continents.

El programa d’activitats inclourà també la VolCAT Kids, per a nens i nenes d’entre cinc i catorze anys. Les curses -que se celebraran dissabte 19 d’abril- seran a la zona del paddock, la participació serà gratuïta però serà necessària inscripció prèvia. Tots els participants rebran un obsequi commemoratiu.

D’altra banda, també hi haurà la ja clàssica prova Eliminator, que servirà per reconèixer als més ràpids de la VolCAT i per posar el punt i final a una edició que promet ser molt especial.

Etapes VolCAT 2025

Etapa 1 – XCO UCI C3 | 42,1 Km | 933 mD+

La VolCAT by SCOTT comença amb una jornada física i tècnica que posarà a prova la capacitat dels participants de dosificar forces. Un dia que transcorrerà quasi per complet entre corriols de tota mena, que els portarà a enfrontar ascensos i descensos exigents. Amb un inici explosiu, els corredors hauran de saber reservar energies per una segona meitat que, encara que més suau, també requerirà un esforç notable.

Powered by Wikiloc

Etapa 2 – Marató autonòmica | 61,42 Km | 1533 mD+

El segon dia oferirà una etapa més llarga, on la sortida i l’arribada compartiran el mateix escenari planer. Tot i les primeres impressions, els quàdriceps aviat començaran a acumular desnivell positiu, encara que en aquest cas les pujades estaran més repartides en un pujar i baixar gairebé constant durant tot el recorregut.

Amb el pas dels quilòmetres els corredors desembocaran a un bucle de corriols que captivaran i permetran gaudir al màxim del vertader BTT.

Powered by Wikiloc

Etapa 3 – XCO UCI C3 | 33 | 578 mD+

La VolCAT by SCOTT 2025 posarà punt final a aquesta edició amb una etapa al més pur estil de la prova. L’aventura acabarà amb una jornada curta i intensa, sense tant desnivell, però marcada pels continus corriols que hauran de transitar els participants.

Un recorregut apassionant amb la personalitat pròpia suficient per fer d’aquesta etapa un record inesborrable.

Powered by Wikiloc

Zona d’autocaravanes a la VolCAT 2025

La VolCAT també ofereix una Zona Camper per a tots aquells que vulguin gaudir de l’excepcional ambient de la cursa durant les 24 hores del dia, descansar al costat de la sortida i viure una experiència privilegiada. La zona per a campers i autocaravanes permet als corredors gaudir de la companyia dels familiars i amics.