Tot a punt per a la 35a edició de la Mostra Igualada

26 companyies catalanes, 8 estatals i 3 internacionals participaran a la Mostra d’enguany, on es podran veure 37 espectacles en 16 espais de la ciutat

El passat dijous, el Teatre Municipal l’Ateneu va acollir la presentació oficial de la 35a Mostra Igualada. L’acte va comptar amb la presència de Carme Riera, regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada; Romà Cano Franco, director dels Serveis Territorials de Cultura al Penedès i Ramon Giné, director artístic de Mostra Igualada

La 35a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils de Catalunya, se celebrarà de l’11 al 14 d’abril i acollirà 37 companyies. La Mostra d’enguany convida l’espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques, a partir de propostes creatives i innovadores de teatre, dansa, circ i música, amb una programació artística de qualitat i excel·lència, adreçada al públic infantil i jove. Enguany, la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya augmenta l’aposta per l’espai públic com a escenari amb espectacles gratuïts i oberts a tothom.

Cada any la Mostra convoca prop d’un miler de professionals del sector en un esdeveniment clau, únic i referent de les arts escèniques per a tots els públics que té per objectiu configurar les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. La Llotja, situada de nou a les Encavallades del Museu de la Pell, esdevindrà l’epicentre de les activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.

Les entrades per al públic general es posaran a la venda a partir del dissabte 16 de març a través del web www.mostraigualada.cat amb preus que oscil·len entre 6 i 10 euros.

La 35a Mostra Igualada en xifres

Enguany la Mostra Igualada ha rebut 875 sol·licituds de companyies, de les quals, la direcció artística n’ha seleccionat 37. D’aquestes companyies, 26 són de Catalunya, 8 de la resta de l’Estat i 3 internacionals. Durant 4 dies es realitzaran 77 funcions en 16 espais d’actuació. Enguany es podran veure 5 novetats absolutes i 13 novetats a Catalunya.

Ara, hi ha més de 500 professionals i més de 300 entitats acreditades. S’estima que la xifra augmentarà fins a arribar al miler d’acreditats els dies de la Mostra. Enguany visitaran la Fira una quinzena de professionals de la Xina, França, Alemanya, Regne Unit, Romania, Irlanda del Nord, Portugal, Lituània i Regne Unit.

La Mostra comptarà enguany amb 53 voluntaris i 17 famílies acollidores.

El carrer serà un dels grans protagonistes d’enguany amb una desena de companyies

La programació

La varietat d’estils artístics, l’exploració de nous formats i la promoció de la creativitat, mantenint sempre una alta qualitat de les propostes, són els trets distintius de la programació de la 35a edició. La Mostra aposta per companyies que experimenten i que surten de la seva zona de confort, per donar circuit i visibilitat a propostes de risc i de qualitat. La fira vol defugir de classificacions d’espectacles per grups d’edats concrets i des de fa uns anys recomana l’edat per a cada espectacle perquè el públic en pugui gaudir al màxim. Les obres aborden una àmplia gamma de temàtiques que conviden a la reflexió i l’exploració, incloent-hi la identitat, la inclusió, les relacions familiars, el valor de la solidaritat, la creativitat, l’autodescobriment, la superació de les adversitats i la importància dels petits moments de la vida, entre altres.

Mostra PRO Catalans Arts

Un any més, la Llotja —ubicada al primer pis del Museu de la Pell— es convertirà en l’espai relacional de la Mostra Igualada acollint a tots els professionals acreditats i un seguit d’activitats d’interès per al sector. En la franja d’11.30 h fins al migdia de dijous 11 i divendres 12 d’abril no hi haurà programació d’espectacles per tal que companyies, programadors i altres professionals es puguin trobar a la Mostra PRO Catalan Arts, un espai dissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.

Per a tots aquells professionals que assisteixen per primera vegada a la Fira, al llarg dels tres dies podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb la facilitadora PRO Margarida Troguet, que els assessorarà per treure el màxim profit al seu pas per Mostra Igualada.

A la secció de professionals del web de la Mostra es detallen tots els avantatges d’acreditar-se a la Fira, com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés a l’espai virtual exclusiu per a professionals o inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals. Les inscripcions estaran obertes en línia fins al 31 de març. A partir d’aquesta data es realitzaran directament a La Llotja els dies de la fira.

La Mostra continua apostant per companyies internacionals de primer nivell com DynamO Théâtre i Cas Public del Quebec o Les Maldroits de França.

Una Mostra més participativa

La ciutat d’Igualada i els seus veïns i veïnes es bolquen any rere any en la Fira ja no només com a públic, sinó en els diversos espais oberts a la participació ciutadana. Diferents col·lectius anoiencs com la colla castellera Moixiganguers d’Igualada i, les corals infantils Els Verdums i La Gatzara participen activament en alguns dels espectacles. Per altra banda, el voluntariat és una peça clau de l’engranatge de la Mostra. Cada any en formen part un centenar de persones, que tenen l’oportunitat de viure la fira des de dins. També les famílies acollidores tenen un paper essencial. Amb aquesta acció s’anima a veïns i famílies d’Igualada i rodalia a acollir, durant un o més dies, els artistes que actuaran a la fira, els programadors que vindran a comprar espectacles o els periodistes que cobriran l’esdeveniment

Mostra Igualada és la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la capital de l’Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, és organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i el Departament de Cultura a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya.

