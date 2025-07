Diumenge la Vinya Museu de Conill organitza una matinal d’activitats i música

Aquest diumenge 27 de juliol, la Vinya Museu del Padró del nucli de Conill (T.M. Pujalt), acollirà una matinal dedicada a la recuperació de la memòria, el patrimoni i els ceps de les Antigues Vinyes de l’Alta Segarra.

El projecte posa en valor i consciencia a la societat sobre el passat vitivinícola de l’Alta Segarra, quan les vinyes i la producció de vi era una important font de riquesa pels pagesos d’aquest territori de la Catalunya Central.

Les activitats de la matinal s’iniciaran a les 11h amb la visita comentada, a càrrec de Pere Tardà, responsable del projecte, a l’exposició que s’ha produït sobre les Antigues Vinyes de l’Alta Segarra i que durant tot el matí estarà exposada en la Vinya Museu. Un bon nombre de plafons que ens parlen d’història, de fil·loxera, de patrimoni, de recuperació, d’arqueologia verda, d’il·lusió, de passat, present i futur d’unes vinyes i d’una manera de viure. Paral·lelament s’iniciaran la resta d’activitats.

Vinya Museu

Visita guiada a la Vinya Museu on s’explicarà el projecte i el propi funcionament d’aquesta singular vinya on l’hivern del 2023-24 s’hi van plantar 250 ceps americans que són l’embrió de la vinya museu, espai que ha d’acollir a partir d’aquest proper any els primers empelts dels ceps supervivents i que actualment ’estan localitzant i documentant arreu del territori.

Degustació de vins i de gastronomia de proximitat

També a partir de les 11h ja es podran degustar una àmplia varietat de vins de les Denominacions d’Origen que conflueixen en el nostre territori: Pla de Bages, Conca de Barberà i Costers del Segre i el Cava Bohigas de Cal Macià d’Òdena, tot maridat amb productes de qualitat de la terra: Formatges de Veciana, embotits de l’Alta Segarra i els ous i la botifarra de Calaf.

Música en directe

Musica en directe, durant tot el matí, amb Xènia Páez, guanyadora del programa “El Piano” de la Sexta.

Antic celler

Durant tot el matí es podrà visitar la recreació d’un antic celler amb les botes, portadores, eines, cistells veremadors, garrafes de vímet,… tal i com eren els cellers a les cases de l’Alta Segarra.

Vinya antiga (recreació)

Recreació i explicació de com eren les vinyes antigues, com estaven plantades, com es podaven els ceps, comentari de conceptes avui pràcticament perduts, amb eines antigues abans habituals en el treball de la vinya, etc.

Mostra de ceps antics vius

Exposició de diversos ceps antics que s’han arrelat en torreta a partir de sarments podats de ceps antics de l’Alta Segarra.

Totes les activitats són gratuïtes. La matinal compta amb el suport de l’Ajuntament de Pujalt i de l’empresa Solestany. Podeu seguir el projecte i les activitats per instagram a @vinyesantiguesaltasegarra