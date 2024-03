Rotary Igualada celebra el 8M amb un col·loqui sobre l’empoderament femení

Hi va participar Mar Porras, una figura emblemàtica en la defensa del talent femení, especialment en els àmbits STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Rotary Club Igualada ha celebrat el Dia Internacional de la Dona amb un esdeveniment especial, reforçant la seva dedicació a la promoció de la Igualtat i l’Empoderament Femení. El dijous 7 de març, al Restaurant Sesoliveres d’Igualada, es van reunir per un sopar col·loqui amb Mar Porras, una figura emblemàtica en la defensa del talent femení, especialment en els àmbits STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), que va oferir una extraordinària conferència.

Mar Porras és reconeguda com a Defensora del Talent Femení i actual Global President de l’STEM WOMEN CONGRESS, una iniciativa destacada en la promoció de les dones en els camps de la ciència i la tecnologia. El seu compromís ha estat recompensat amb el Premi Dona TIC 2022 com a Millor Divulgadora i una menció honorífica del Premi Creu Casas 2022 “Dones per canviar el món”.

En consonància amb la visió del Rotary Club Igualada, Mar Porras dedica la seva carrera a promoure la igualtat, la diversitat i l’equitat. En un discurs recent, el president del Rotary Club Igualada, Joan Leon, va afirmar: “Estem centrant bona part del nostre treball del present curs a potenciar el talent i el lideratge femení… i hem fet nostres les causes de l’Empoderament de les Nenes i de les Dones, la Igualtat, la Diversitat, l’Equitat i la Inclusió.”

El compromís del Rotary Club Igualada amb la igualtat de gènere també es manifesta en les seves accions solidàries. Cal recordar que en el darrer concert solidari, els beneficis van ser destinats a Dones Amb Empenta, l’entitat local que lluita contra la violència de gènere, amb una generosa donació de 10.000 euros.

Aquestes iniciatives posen de manifest el compromís de la comunitat d’Igualada amb la igualtat de gènere i l’empoderament femení, convertint-se en un exemple a seguir per altres comunitats.