«Al Jorba fem ambient i jovent des d’una part saludable com és l’esport»

La Carla Casellas, natural de Sant Genís i central de l’UE Jorba Femení, des de fa dos anys capitaneja un projecte que va més enllà de l’esport. Juntament amb altres noies del poble, van decidir crear l’equip femení de l’UE Jorba, una iniciativa a priori ambiciosa, partint amb una munió de jugadores que defugien de la pista de futbol quan eren petites. Amb ella, parlem sobre una primera temporada a lliga i d’un equip que té una projecció creixent.

Quin va ser el procés de creació del Jorba Femení?

Feia uns anys que ja existia el Jorba Masculí; moltes noies que vivim aquí o que hi fem vida ens picàvem i els dèiem que no en guanyaven ni mitja. En un sopar que vam fer amb el masculí en què els estàvem burxant ens van dir “a veure quan en feu un vosaltres”, i els vam dir que en crearíem un i que ho faríem millor -tot això en to de broma, evidentment-. Aquell mateix dia vam penjar una història a Instagram per saber si s’animaria algú i dimarts ja estàvem entrenant.

Vau fer un primer any d’entrenament i l’any passat vau començar a la lliga de futbol 7 amateur de la FCF. Com va ser aquest primer any?

Pensava que seria una cosa que es quedaria en el mateix dia, quatre amigues animant-se, i va ser una sorpresa perquè de cop i volta un munt de noies volien venir-ho a provar. Cal dir que és un camp de terra, cosa que potser encara frena més, i més si no has jugat a futbol. Aquell primer entrenament de dimarts ens unia que no havíem jugat mai a futbol, vam començar per coses tan bàsiques com passar la pilota. Vam penjar una foto a Instagram d’aquell primer dia d’entrenament, i va ser com un efecte crida. Moltes noies que no havien jugat mai a futbol van voler venir a provar, suposo que en veure que érem noies que no en sabíem, jo particularment venia del bàsquet. La primera època del Jorba femení no teníem ni entrenador, el Roger Domènech -que és el president del club-, i el Pep Miró -jugador del masculí-, van ser els primers qui van animar-se a entrenar-nos. Més endavant, el Marc Craus es va animar a agafar el relleu, i realment ha fet una molt bona feina.

A la comarca hi ha presència d’equips femenins, però molts són la continuació d’un club que té futbol base. Creus que l’efecte crida va ser, també, per què no existia cap equip d’aquestes característiques?

Totalment. Crec que el futbol femení ha fet passos molt grans els últims anys, sobretot amb la consolidació del Barça femení, que al final són uns referents. Ser un equip en què, al principi, cap havia jugat a futbol, obre la porta a què noies que tenen l’espineta puguin començar a jugar. En començar amb aspectes tan bàsics tampoc tenies temps de despenjar-te. I una cosa que m’agradaria destacar molt és la vida social que hem fet, ja des del principi hi va haver molta unió, sopars, quedades…

Quina valoració fas de l’equip en aquests dos anys de vida, un jugant a lliga?

Des del primer dia es va fer una unió súper maca. El fet que vingués gent nova a la colla de Jorba ha sigut brutal, i el club també ha fet un salt qualitatiu pel que fa a la unió, a l’ambient i a nivell esportiu.

En relació amb la temporada que hem començat a competir, a totes ens feia molta por perquè veníem d’estar un any entrenant en què ens creiem boníssimes, però a la vegada també hi havia una mica aquesta por de veure què ens trobem a la lliga i de jugar contra noies que han jugat tota la vida a futbol.

Imatge de Joan Solís

Els primers partits no van anar massa bé, era aprendre un esport de nou al final. Al primer partit una jugadora va demanar temps mort, una altra va agafar la pilota per parar el joc perquè no entenia una decisió arbitral… cometíem molts errors de principiant, però aquestes petites coses ens anaven unint. A la meitat de la temporada vam fer una enquesta per veure com volíem seguir, veiem que ho podem fer millor, però sense perdre el fet que sigui un esport d’equip en què juguem totes. Aquí cal destacar la feinada del Marc Craus, el nostre entrenador que ha fet molta feina i ha sabut gestionar molt bé l’equip, cosa que no era una feina fàcil. La segona volta va anar molt millor, els resultats sortien, però sobretot amb la mateixa filosofia, de “som un equip, venim a competir però sobretot a passar-nos-ho bé”.

Una cosa que em sembla molt important a destacar és que ens hem fet amigues, i a nivell de comarca també ha tingut força repercussió, moltes persones en diferents contextos m’han vingut a dir “ostres, que xulo que hàgiu creat el Jorba femení”.

Jorba és, juntament amb Carme, l’únic municipi de l’Anoia que encara té camp de terra en lloc de gespa. L’ajuntament en principi està treballant per fer la conversió; quina és la coordinació amb el club?

Sabem que últimament s’està fent avanços pel tema de la gespa, però particularment no tinc molta informació, ja que no està en el meu àmbit d’actuació. Jo m’encarrego més de la coordinació del femení amb la junta.

Alhora el camp de terra és un símbol força identificatiu del club, no?

Jo aquí tinc sentiments contraposats; sí que és veritat que la gespa millora el rendiment del futbol i seria un plus, però també crec que a nivell del femení sobretot ens dona una identitat, sempre li hem dit que és el nostre sorral. A la segona volta de la lliga ha estat com el nostre temple, ens sentíem segures sabent que jugàvem al sorral, però evidentment vull la gespa perquè crec que seria un salt qualitatiu.

De fet, sou l’únic equip de la vostra lliga que juga en camp de terra, com s’ho prenen els demés clubs quan venen a Jorba?

Molts equips que han vingut a jugar han flipat, un dia unes noies van venir una hora abans de la convocatòria -és a dir, dues abans del partit- per provar el camp. Recordo un altre equip que gravaven el camp, o unes noies que van dir “la primera qui trobi una patata li dono un premi”. La gent al·lucina quan ve aquí i veu el camp de sorra i sense grades -que també és un altre handicap-, però també et fa sentir com que tens aquesta identitat.

Què creus que ha aportat l’equip a Jorba?

Molt. Al principi no sabíem quina seria la resposta per part del poble, i realment hem tingut un suport brutal. La junta ha confiat en nosaltres des del primer moment, implicant-se moltíssim i s’ha vist que apostaven per nosaltres. També tot el poble, gent molt aficionada al futbol com el Jepet, l’Enric, l’Antonio o el Pere, per dir-ne alguns, des del primer minut han confiat molt en nosaltres, han vingut als partits, ens han recolzat… També el Joan Solís, que de manera voluntària ha vingut als partits a fer fotos i vídeos i a animar-nos.

Crec que el club és un altre espai de socialització al poble, hem passat de tenir un partit a la setmana a tenir-ne dos, a on ve gent de Jorba i de fora a socialitzar, sent una de les úniques coses que es fa aquí amb continuïtat durant tot l’any. Penso que és molt maco, al Jorba fem ambient i fem jovent des d’una part saludable com és l’esport.

On esperes veure el Jorba femení d’aquí a uns anys?

A curt termini sé que renovarem gairebé totes, que també crec que és un reflex de com ha anat la temporada, que més que un club hem fet una família. A la llarga m’agradaria que Jorba tingués equips de futbol base femení i a la llarga hi hagi una bona estructura, no només a nivell de femení, també del club; i penso que en aquest sentit la gespa pot aportar un punt clau perquè el club creixi.