La nova estació

Cinquanta anys després del desplaçament de l’estació del tren a la nova ubicació, amb la desaparició de la via fèrria que dividia la ciutat, s’està licitant l’obra per al soterrament i modernització de la nova estructura i l’eliminació del darrer pas a nivell d’Igualada. Aquesta obra permetrà replantejar l’urbanisme en l’extrem oriental del Passeig, obrint una nova connexió amb Vilanova del Camí. Han estat molts anys de negociacions entre administracions. Massa. Finalment, sembla que s’inicia la fase d’execució que donarà un nou impuls a la ciutat, car es guanya espai públic que, per poc que s’hi treballi, ordenarà un entorn on es troben ja molts equipaments públics i és la conjunció de dos dels barris amb més densitat poblacional de la ciutat.

Sembla que hi ha la voluntat d’anar més enllà en una visió cooperativa entre municipis, millorant no només pel transport públic i de vehicles privats, sinó també creant elements que superin algunes barreres naturals entre els veïns dels dos marges de la riera d’Òdena. Hi haurà ocasió per veure si tots dos ajuntaments involucrats avancen plegats en el diàleg amb la Generalitat, que és qui endegarà l’obra.

Caldria aprofitar l’oportunitat per potenciar els beneficis de treballar de bracet en l’actual Mancomunitat, o més enllà, avançant en noves estructures que donin més relleu a la conurbació i al mateix temps permeti arribar als fons que es destinen a aquelles ciutats “grans” pel nombre d’habitants.

L’obra prevista té un termini previst de 28 mesos que, veient com solen anar aquestes feines, aixeca unes suspicàcies. Però aquesta execució tan dilatada en el temps dona també opcions a pensar nous elements de cohesió urbana. Després de tan llarga espera es voldria que aquesta actuació es convertís en un element transformador. Així seria convenient que els ajuntaments implicats tinguin veu i vot en el projecte d’arquitectura que s’ha d’enllestir aquest any i que ha d’urbanitzar una àrea de 21.000 metres quadrats, dels que 7.500 corresponen a l’alliberament d’espai que genera el soterrament de l’estació.

També el paper urbanístic i de mobilitat de la passarel·la metàl·lica prevista de 70 metres de llarg per 4 d’ample, destinada a vianants, ciclistes i patinets per anar d’Igualada a Vilanova el Camí. Ho anirem veient.