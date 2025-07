La Generalitat licita les obres del soterrament de l’estació de tren d’Igualada per 37 milions d’euros

Tal i com la s’havia anunciat a principis d’any, la Generalitat, finalment, ha licitat les obres de l’ambiciós projecte de soterrament de l’estació de tren d’Igualada, que inclouran tot un seguit de millores complementàries, com un gran parc superior, un aparcament soterrani d’alta capacitat, o un nou passeig amb Vilanova del Camí, que connectarà així amb el Passeig Verdaguer de la capital de l’Anoia.

L’anunci de la licitació, pas previ a l’inici de les obres pròpiament dites, l’ha de fer avui divendres al migdia la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en visita oficial a la ciutat. Les obres podrien iniciar-se a finals d’any o els primers mesos de 2026, de manera que finalitzarien, a molt tardar, la primavera de 2029.

El volum total dels treballs s’aproxima als 37 milions d’euros, la qual cosa esdevindrà la segona inversió més alta de la història d’Igualada per part d’una institució pública, per darrera de la construcció de l’Hospital, a principis de segle.

Com és obvi, les obres permetran anul.lar definitivament el pas a nivell de l’avinguda Montserrat, quelcom que es demanava des de fa dècades. El túnel d’entrada a Igualada s’iniciarà després de travessar la riera d’Òdena, al límit amb Vilanova del Camí, on la via ja tindrà una línia descendent des de poc després de l’estació vilanovina. El pont actual de la via del tren entre Igualada i Vilanova passarà a ser un passeig en la seva part superior, mentre que per l’inferior passarà el tren.

L’estació soterrada -a l’estil de les que ja funcionen al Baix Llobregat en els FGC- tindrà caràcter intermodal, de forma que es pugui connectar fàcilment amb les línies d’autobus urbà i interurbà, i taxis. Sota l’actual plaça de l’estació d’autobusos hi haurà un aparcament amb capacitat per a 325 cotxes, complement que l’anterior govern de la Generalitat va desestimar inicialment -malgrat prometre’l en plena campanya electoral- però la posterior protesta enèrgica del consistori igualadí l’ha fet incloure novament.

Com ja vam explicar en edicions anteriors de La Veu, l’intenció del govern municipal és connectar el passeig Verdaguer amb aquest espai de manera uniforme, donant continuïtat a l’espai verd urbà, afegint hi l’espai al costat del carrer del Carrilet -que ara quedarà buit, ja que el tren passarà per sota terra- i l’esmentada passarel.la de vianants sobre la Riera d’Òdena, fins a Vilanova.

Llarga reivindicació històrica

Es posa, doncs, punt gairebé final a una llarga història, amb un primer projecte molt embrionari l’any 1975, i, posteriorment, l’aprovació per part del Parlament de Catalunya, a instàncies de l’Ajuntament, de fer el soterrament de l’estació, l’any 1989.

Tot plegat paper mullat i brindis al sol, que va repetir-se en futures ocasions, incloses 8.600 signatures dirigides al Parlament per suprimir el pas a nivell, l’any 2007. Els anys 2009 i 2015 es van dibuixar més propostes, però també van quedar-se en un calaix. Ara sembla que, a la fi, va de debó… 50 anys més tard de les primeres demandes.