L’Igualada Rigat s’acomiada de la Copa del Rei

Els igualadins es van topar amb un Voltregà Movento Stern molt encertat tant en defensa com en atac, i van acabar caient per 4-2

L’Igualada Rigat no va poder superar la primera eliminatòria del cap de setmana de Copa del Rei que es va disputar al Pavelló Joan Ortoll de Calafell. Els arlequinats van fer un gran partit, però es van topar amb un Voltregà Movento Stern molt encertat tant en defensa com en atac, i van acabar caient per 4-2 als quarts de final de la competició del K.O.

El partit va estar dominat en el joc, d’inici a fi, pel conjunt entrenat per Marc Muntané, que va plantejar una gran estratègia per anul·lar al quadre de Sant Hipòlit. De fet les primeres ocasions no van trigar en arribar: Aleix Marimon va disposar de dues ocasions clares, també Gerard Riba va tenir la seva… Però va ser Marc Rouzé, qui acabava d’entrar a pista i tocava la primera bola, qui va aconseguir perforar la porteria d’Oriol Codony amb un xut perfecte a l’escaire de la porteria osonenca.

Era el minut 12 de partit, i l’alegria només va durar uns instants, ja que un minut i mig després Gerard Teixidó es va plantar a l’àrea igualadina i va aconseguir arrossegar una bola lluny de l’abast de Guillem Torrents. Al tram final de la primera meitat, una blava per Àlex Rodríguez va donar a Riba l’oportunitat de tornar a posar per davant als seus, però el seu xut va marxat desviat per molt poc del marc rival. Als dos minuts de powerplay, el conjunt igualadí va disposar d’ocasions de gol clares que Codony i els pals van poder evitar. A la fi de la primera part el Voltregà, sense generar gaire perill, havia empatat un partit que el conjunt igualadí havia dominat i podia anar guanyant per dos o tres gols de marge.

A la represa, el quadre igualadí va seguir proposant el seu joc i generant perill sobre el marc d’Uri Codony, però la sort es va aliar amb l’equip blanc-i-blau. A falta de 14:42, una errada arlequinada a mitja pista va propiciar un contraatac letal, ja que Èric Vargas va aconseguir fer el 2-1. El pla de partit del Voltregà estava sortint a la perfecció: esperar les errades del rival, aprofitar-les i tancar-se en defensa. I així va ser: l’Igualada va disposar de múltiples ocasions per empatar l’encontre, però no va tenir sort.

A la recta final del partit l’Igualada Rigat va cometre la desena falta, la qual no va desaprofitar Jordi Burgaya i va posar el 3-1. Els arlequinats van jugar sense porter i una

rematada de Gerard Riba a 30 segons pel final va tornar a posar picant al partit, però Marc Muntané s’ho va jugar el tot pel tot i el Voltregà, a porteria buida, va aconseguir

marcar el definitiu 4-2.

Resultat injust per un equip que va lluitar sense descans durant els 50 minuts de partit i que, segurament, va merèixer molt més. Ara cal canviar la mentalitat per afrontar un nou partit clau d’una altra competició com la World Skate Europe Cup: la tornada dels quarts de final de la competició europea a Valdagno. El gol de renda que porten els igualadins del partit d’anada (2-1) dona esperances als arlequinats per somiar amb el bitllet per a la final four de la WSEC.