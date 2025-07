Poble Actiu critica “la mancança de polítiques d’habitatge” i engega una campanya per analitzar la situació a Igualada

Poble Actiu ha presentat en roda de premsa un butlletí informatiu dedicat íntegrament a l’habitatge a Igualada. El butlletí, que s’ha fet arribar a totes les llars de la ciutat, analitza en profunditat l’estat actual del parc d’habitatge, les “mancances de les polítiques municipals dels darrers anys i les propostes de futur de la formació per garantir un lloguer assequible i un habitatge digne per a tothom”.

Segons la candidatura municipalista, “Igualada viu una situació crítica pel que fa a l’habitatge, amb més de 1.500 pisos buits, carcasses escampades per la ciutat i una pujada del lloguer del 70% en només deu anys”. Poble Actiu denuncia que, “en els darrers 14 anys, el govern de Marc Castells ha ignorat aquesta problemàtica, limitant-se a mesures tímides i insuficients, com un projecte de masoveria amb poca incidència o la construcció de 12 pisos públics d’obra nova que han costat més de 3 milions d’euros”. El butlletí també incorpora dades com l’evolució del preu del lloguer a Igualada segons l’Incasòl, que “ha passat de 327 € mensuals el 2015 a 556 € el 2024.” En paral·lel, des de la CUP lamenten que “el nombre de subvencions municipals per a la rehabilitació ha caigut en picat, malgrat les necessitats creixents.”

Poble Actiu defensa que “l’habitatge és una urgència de ciutat i cal actuar amb valentia.” Pau Ortínez, portaveu de la formació, ho ha expressat així: “Ara és el moment de passar de les excuses a les accions. Governar vol dir posar els recursos allà on cal. Si altres municipis ho han fet, Igualada també pot.”

Prioritzar la rehabilitació de carcasses i pisos buits

Des de Poble Actiu proposen “una estratègia integral per fer front a la crisi d’habitatge a Igualada”. En primer lloc, remarquen la “prioritat de rehabilitar carcasses i pisos buits per ampliar el parc públic d’habitatge, apostant per inversions realistes i sostenibles que permetin actuar de manera eficient sobre els actius ja existents.” En aquest sentit, la regidora Rosa Perelló ha apuntat que “aprofitar les carcasses i rehabilitar pisos buits és una forma molt més ràpida i barata de generar habitatge públic en comparació amb la construcció d’obra nova.”

Recàrrecs en l’IBI dels grans tenidors i un nou POUM

La candidatura municipalista també considera “imprescindible aplicar recàrrecs a l’IBI als grans tenidors que mantinguin pisos buits de manera injustificada, per incentivar-ne la mobilització cap al mercat de lloguer o venda”. La regidora Elisabet Farrés ha afegit que “aquesta mesura va ser pactada per Marc Castells i Jordi Cuadras l’any 2023, quan van apujar l’IBI a tots els igualadins, però a data d’avui encara no l’han aplicat”. També ha destacat que “per donar suport a aquesta iniciativa, cal crear un cens rigorós d’habitatges buits que permeti identificar tant els immobles com els seus propietaris, amb l’objectiu d’aplicar-hi polítiques de pressió fiscal i possibles adquisicions per part de l’Ajuntament”.

A més, Poble Actiu proposa impulsar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que faciliti la construcció de nou habitatge als barris del Rec i del Pla de la Roixela, “amb criteris de densitat urbana i cohesió social.” Finalment, defensen “una distribució equitativa del parc públic per evitar la seva concentració en zones determinades i garantir barris vius, diversos i cohesionats.”