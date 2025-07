Jet-lag facial: això és el que necessita la teva pell després de les vacances

Després de les vacances, no només costa tornar a la rutina: també ho nota la teva pell. Canvis d’horari, calor, excés de sol i una agenda inestable provoquen un autèntic jet-lag facial. Però hi ha tractaments que ajuden a recuperar l’equilibri, descobreix-lo de mans de l’esteticista Sílvia Giralt, fundadora del centre amb el mateix nom.

El jet-lag facial és real, i no només el sofreixen els que travessen oceans. El nostre rostre també es veu afectat pels canvis de rutina, la falta de son i l’estrès que generen els viatges. Sílvia Giralt, esteticista amb més de 30 anys de trajectòria i fundadora del Centre d’Estètica Avançada Sílvia Giralt, explica com aquests canvis d’horaris (sigui per diferents fusos horaris o canvis de rutines) afecten la nostra pell i què podem fer per desfer-nos dels seus efectes en cabina.

Què és el jet-lag facial?

Quan viatgem a un país amb un diferent fus horari, alterem els nostres ritmes circadiaris donant lloc al famós jet-lag, aquest no afecta únicament la nostra orientació, també té diversos efectes negatius sobre la nostra pell. Tal com esmenta Giralt, “el rostre pot adquirir un to més apagat i la pell veure’s més opaca, les ulleres es marquen més, es produeix una inflor als ulls i al rostre, se sent una textura més aspra o deshidratada i poden aparèixer granets i una disminució de la lluminositat natural”.

Així i tot, això no succeeix exclusivament a aquells que viatgen a un país llunyà, “realment pot succeir a qualsevol que vagi de vacances independentment del lloc, pel fet que aquestes impliquen canvis en les nostres rutines, com anar-se’n a dormir més tard, no descansar adequadament per la calor o per no estar acostumat al llit, etc.”, informa l’esteticista. A això afegeix que “durant el descans nocturn profund és quan la pell es regenera, si aquest procés s’interromp la pell no aconsegueix reparar-se correctament donant lloc a tots aquells efectes”.

Beauty Face Repair: el tractament que retorna la teva lluminositat

Per tractar els efectes que el jet-lag i les vacances deixen sobre el nostre rostre, el Centre d’Estètica Sílvia Giralt té el tractament perfecte. Es tracta del Beauty Face Repair, un protocol d’autor exclusiu d’aquest centre, que tracta tant el rostre, com el coll i l’escot.

Segons descriu la seva fundadora, “el tractament comença amb un ritual de tovalloles calentes que permeten que els porus s’obrin perquè penetrin millor els actius que s’utilitzen després, augmentant així la seva eficàcia. A més, s’estimula la circulació sanguínia, la qual cosa afavoreix l’aportació d’oxigen i nutrients a la pell per a un rostre més oxigenat, lluminós i amb millor to”.

En acabar, per potenciar aquests efectes s’usa un exfoliant netejador, que “fent massatge sobre la pell, eliminem les cèl·lules mortes, aportant una suavitat immediata, al mateix temps que aportem vitamines com la C, gràcies a l’oli d’aranja que inclou, ideal per estimular la formació de col·lagen”, descriu l’esteticista.

Després d’això, s’aplica un sèrum d’oli bio reparador a través d’un massatge facial amb tovalloles i guants de plata per nodrir i reparar els teixits interns més profunds. “Gràcies a actius com l’oli de llavor de baobab, àcids grassos, macadàmia i la vitamina E que és de gran utilitat per hidratar les pells molt seques, al mateix temps que ajuda a reduir els signes de l’envelliment, estimulant el col·lagen i aportant flexibilitat i fermesa al rostre”, afegeix Giralt.

El cos també necessita una cura especial

Davant els canvis d’horaris, especialment a l’estiu, el rostre no és l’única cosa que sofreix, “el cos també es veu afectat per la suma de cansament acumulat i les altes temperatures, obtenint com a resultat més retenció de líquids o unes cames cansades”, afirma la fundadora del centre. Per a això, l’esteticista recomana combinar el tractament Beauty Face Repair amb un altre dels seus tractaments d’autor, Body Svelte, guardonat com a Millor Tractament Estètic en Cabina en els Premis Vida Estètica 2024.

Tal com expressa la Sílvia, “el protocol combina tècniques drenants, massatges reafirmants amb tovalloles i olis essencials per eliminar toxines, reduir els líquids retinguts, estimular el col·lagen, reafirmar la pell i alleujar la sensació de cames cansades”.

El seu enfocament holístic busca sincronitzar cos i ment, la qual cosa el converteix en el tractament perfecte per recuperar l’equilibri integral després de l’estiu o en qualsevol moment de l’any.