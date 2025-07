Anoia Carretilles: Experts en solucions d’elevació des del 2000

Són distribuïdors de CATERPILLAR i HANGCHA i assessors dels seus clients en l’adquisició de carretons d’elevació i transpalets per dimensionar les necessitats reals de càrrega, mobilitat, alçada, logística, ubicació, entre altres serveis relacionats.

Experts a oferir solucions integrals en la provisió de carretons elevadors, adaptades a les necessitats específiques

Promouen el lloguer d’equips elevadors, invertint en maquinària. Actualment tenen una flota de lloguer de 300 màquines i fan els manteniments i reparacions d’unes 400 màquines de clients. L’any 2002 van iniciar la formació d’operadors de carretons certificada, essent així la primera empresa de la zona en fer aquesta ensenyança que tants accidents evita i guanya en eficiència del personal.

Els avala una llarga i àmplia experiència que els porta a conèixer les necessitats reals en elevació de càrregues i intralogística dels clients gràcies a un equip d’experts tècnics qualificats i d’assessors especialitzats en carretons elevadors i transpalets per oferir les millors solucions. Ofereixen tenir tota la cadena de valor agrupada en un sol proveïdor: venda de carretons nous i d’ocasió, lloguer puntual i de llarg termini, manteniment i reparació i formació en qualsevol sector industrial.

Volen oferir solucions innovadores i fiables en carretons elevadors per ajudar empreses de tots els sectors a optimitzar les seves operacions logístiques, treballant per garantir l’eficiència i la seguretat. Han posat l’accent en el compromís amb la qualitat, la flexibilitat i l’adaptació, entenent que cada client és únic i té necessitats específiques per a cada projecte. Ofereixen una gamma de productes variada i actualitzada, manteniment, reparació de confiança i un servei postvenda excel·lent. Proposen innovacions en sostenibilitat, proximitat i una bona relació qualitat-preu. Però on destaquen més és en la seva capacitat d’assessorament en normatives, en la formació i en la capacitació del personal que ha d’utilitzar aquesta maquinària.

Carretons elevadors Hangcha

Amb més de 50 anys d’experiència en el sector de la manipulació de materials, Hangcha Lift Trucks s’ha consolidat com un líder mundial en la fabricació de carretons elevadors i equips industrials.

Carretons elevadors CAT Lift Trucks

Aquests carretons elevadors destaquen per la seva fiabilitat, seguretat i baix manteniment, i estan pensats per garantir un rendiment òptim en tot tipus d’entorns professionals.

Treballem amb Cat® Lift Trucks, una marca de prestigi internacional reconeguda per la seva innovació, durabilitat i eficiència, amb l’objectiu d’oferir solucions de manipulació de materials adaptades a les necessitats específiques de cada negoci.

La seva gamma de productes inclou

Carretons elevadors dièsel i elèctrics, potents i eficients, ideals per a entorns interiors i exteriors.

Transpalets i apiladors elèctrics, compactes i àgils, pensats per a espais estrets i tasques intensives.

Carretons retràctils, perfectes per treballs en altura i optimització d’espais en magatzems.

Cursos de conducció de carretons

Adaptats a diferents nivells d’experiència i tipus de maquinària, aquests cursos estan bonificats per la Fundae, permetent a les empreses formar els seus treballadors amb un cost reduït o sense cost addicional.

Experiència i coneixement tècnic

Coneixement profund de marques i models, incloent tecnologia avançada com carretons amb bateries de liti, carretons retràctils, etc.

Capacitat per assessorar el client en funció de les seves necessitats específiques (espais reduïts, càrregues pesades, treball en interior/exterior), compres a llarg termini com per a lloguers puntuals.

Flexibilitat en el lloguer, amb opcions a curt, mitjà i llarg termini.

Plans de manteniment

Gamma de productes variada i actualitzada

Disposen d’una àmplia gamma de carretons elevadors, nous i d’ocasió, amb tecnologia d’última generació, motors eficients i solucions sostenibles, adaptats a diversos sectors.

Ofereixen un servei tècnic àgil i fiable, amb estoc propi de recanvis i manteniment preventiu per evitar aturades.

El seguiment de postvenda és constant, amb garanties competitives i atenció personalitzada.

Aposten per la innovació ecològica, com els carretons elèctrics amb bateries de liti, i es distingeixen per la seva proximitat, transparència i bona relació qualitat-preu.

Capacitat d’assessorament en normatives