Marc Bernades venç amb rècord la Ultra Sud del Canigó

Aquest passat dissabte 19 de juliol es va disputar la 4a edició de la Ultra Sud del Canigó, una cursa de 70 km i +3500m de desnivell amb un traçat lineal des de Prats de Molló fins a Arles sur Tech. La Ultra Sud del Canigó és una cursa de muntanya exigent i tècnica que explora la cara més salvatge i desconeguda del massís del Canigó, una muntanya mítica per al catalanisme i símbol natural dels Pirineus orientals. El recorregut voreja la part sud del massís, sovint menys transitada que la seva cara nord i combina senders forestals, trams tècnics de roca i corriols emboscats. La cursa ressegueix antics camins de pastors i contrabandistes, travessant boscos d’alzines, crestes exposades i punts emblemàtics com el Coll d’Ares, Serralongue, Mont Capell i Belmaig, sempre amb el Canigó omnipresent com a teló de fons. Aquesta ultra destaca per un terreny tècnic i molt variat, amb pujades dures i baixades trencadores, caràcter salvatge i autèntic, amb poca presència humana i trams solitaris, marcat caràcter transfronterer i identitari, a cavall entre el Vallespir i el Ripollès.

Marc establia un nou rècord de la prova amb un nou registre de 7h 9min fent-se amb una victòria amb consistència. “No venia amb la intenció de guanyar i buscar rendiment, sinó passar-ho bé i fer un bon entrenament. Estic content perquè així ha sigut i ho he passat molt bé. Era una de les proves que em faltava dels Pirineus Orientals i ha sigut espectacular. Aprofito per felicitar l’organització pel tracte rebut i tota la feina feta. Ara a recuperar per la copa del món de Skyrunning a Polònia la setmana vinent” ens comenta Marc.