Torna la Festa dels Animals de companyia al Parc Fluvial de Vilanova

La regidoria de Benestar Animal prepara la segona edició de la Festa dels animals de companyia que tindrà lloc aquest diumenge 13 de novembre, al costat de l’Agility del Parc Fluvial de Vilanova del Camí. Les famílies i les seves mascotes podran gaudir de les activitats que s’han preparat de 10:00 a 14:00 h.

La regidora Carlota Silva considera que Vilanova és un poble amic dels animals i per això creu que la Festa pot ser molt útil per a seguir conscienciant la població sobre els drets de les mascotes i el seu benestar. La voluntat, explica Silva, és evitar els abandonaments i promoure una bona qualitat de vida per als nostres animals de companyia.

La matinal d’aquest diumenge inclou activitats com tallers i xerrades especialitzades, estands informatius i de productes, sortejos i una marxa canina. La desfilada de gossos està prevista per a dos quarts d’onze del matí i la regidora convida les famílies a participar-hi amb els seus peluts. Des de la regidoria obsequiaran els participants amb un dispensador de bosses i una ampolla per a la dissolució de les miccions.

A banda de la desfilada canina, durant la matinal es podrà gaudir de diferents xerrades sobre temes veterinaris a càrrec de Jordi Martínez i d’altres associacions amb qui es podran compartir coneixements per a millorar la cura dels nostres animals.

I de 12:00 a 13:00 h tindrà lloc un taller d’educació canina i conscienciació sobre el benestar animal que anirà a càrrec d’ATÚK.

Durant tot el matí hi haurà venda de tires per a participar de diferents sortejos. Es tracta de cistelles amb productes que han cedit empreses i establiments dedicats als animals de companyia. El benefici que s’obtingui de la rifa, explica Carlota Silva, s’invertirà en les colònies de gats de Vilanova del Camí.

La regidora ha aprofitat per convidar les famílies a compartir aquesta matinal amb les seves mascotes al Parc Fluvial. Totes les activitats són gratuïtes.