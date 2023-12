Sant Pere de Sallavinera evita la construcció de 194 habitatges en un sector no sostenible

Publicitat

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat avui una modificació del planejament de Sant Pere Sallavinera que desclassifica uns terrenys de sòl urbanitzable allunyats del nucli urbà, a l’entorn de l’aeròdrom privat, on es podia construir fins a 194 habitatges unifamiliars. També es qualifica l’aeròdrom com a sistema aeroportuari, el que permetrà complir amb les previsions del Pla d’aeroports de Catalunya.

Actualment, el planejament del municipi delimita a l’entorn de l’aeròdrom dos àmbits de sòl apte per urbanitzar, un per a equipament i l’altre residencial, amb capacitat per a 194 habitatges unifamiliars, ambdós pendents de desenvolupar. L’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera promou aquesta modificació per desclassificar els dos sectors, que responien a un model de desenvolupament urbanístic no sostenible, amb una gran ocupació de sòl i una dispersió urbana que es vol evitar. Els dos àmbitspassen a considerar-se sòl no urbanitzable.

El canvi en el planejament també s’aprofita per qualificar l’àrea ocupada per l’actual aeròdrom com a sistema aeroportuari, en coherència amb l’activitat que s’hi desenvolupa.

Això permetrà que l’aeròdrom impulsi les infraestructures previstes al Pla d’aeroports de Catalunya per garantir el seu correcte funcionament com a equipament de nivell III d’aviació general i esportiva.

