Estudiants d’Infermeria del Campus d’Igualada estudien com fer front a l’abús de l’alcohol

Publicitat

La Carola, la Núria, la Ivet i la Laura són estudiants del tercer curs del Grau en Infermeria

que s’imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL i aquest curs han arrencat el projecte

‘Sinalcocteles’ amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre el risc d’un elevat consum

d’alcohol. A través d’Instagram difonen receptes de còctels i begudes que no porten alcohol

perquè puguin ser alternatives en ambients festius, a més de fer conscienciació als

seguidors del risc que porta el consum elevat d’aquesta substància.

El projecte s’emmarca en l’assignatura ‘Infermeria familiar i comunitària’ que es cursa en el Grau d’Infermeria i les estudiants van decidir apostar per aquest tema perquè consideren que l’abús de begudes alcohòliques cada cop és més freqüent i pot arribar a ser un problema greu. “Ens ho podem passar bé i podem gaudir de l’oci nocturn o a la tarda sense haver de beure alcohol”, afirmen.

Un dels aspectes que tenen en compte en el treball és al públic al qual es dirigeixen; la seva població diana són els joves: “com a exemple, en les festes universitàries gairebé no hi ha opcions de begudes sense alcohol, i el nostre objectiu és proposar alternatives que no

siguin ‘o alcohol o aigua’”. És per això que van veure l’oportunitat de difondre, a través de

xarxes socials, alternatives a les begudes alcohòliques convencionals i apropar alguns

còctels més comercialitzats actualment al públic jove.

La coordinadora i professora de l’assignatura ‘Infermeria familiar i comunitària’, Glòria Tort

i Nasarre explica que el principal propòsit és “que els estudiants puguin aprendre les bases

essencials per proporcionar cures integrals d’infermeria a la persona, la família i la

comunitat”. Cursant-la l’estudiantat adquireix coneixements i habilitats per abordar la

importància de l’educació per a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, amb

una comprensió dels problemes de salut, els riscos i les maneres de prevenir-los.

Si aquesta eina aconsegueix tenir repercussió les quatre estudiants veuen l’oportunitat de

continuar amb aquest canal i poder continuar oferint alternatives de còctels sense alcohol

i, el més important, continuar conscienciant que l’oci nocturn no ha d’estar lligat

estrictament amb un consum excessiu de l’alcohol. A més, han plantejat poder presentar

el projecte a comissions de joves o organitzadors de festes per poder donar a conèixer

altres opcions de consum.

Podeu veure totes les seves propostes al perfil d’Instagram: @sinalcocteles .

Compartir