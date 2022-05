S’allarguen els treballs per restablir el servei ferroviari a Sant Boi

Els operaris de FGC continuen treballant contrarellotge per restablir el servei de la línia Llobregat-Anoia al tram entre Sant Boi i Molí Nou, interromput des de dilluns a la tarda per un xoc de trens que va comportar la mort d’un maquinista. Després que una grua de grans dimensions hagi retirar durant tot el matí parts de vagó del tren de mercaderies accidentat, als volts del migdia les tasques se centraven en reparar la via on es va produir el descarrilament. El tren de passatgers, de la seva banda, continua aturat a pocs metres de l’estació. Tot i que es va anunciar que el servei es restabliria al llarg del matí, fonts d’FGC recorden que els treballs són “complexos” i evita concretar nous terminis per normalitzar el servei.

El que sí s’ha pogut reobrir al migdia és la carretera BV-2002, tallada des del moment de l’accident perquè hi accedissin els equips d’emergència, primer, i perquè hi treballés la grua de grans dimensions que ha retirat el vagó del tren de mercaderies que va descarrilar, després.