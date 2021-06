Revetlla prop de la normalitat i tornada dels Moixiganguers d’Igualada

La revetlla de Sant Joan es va viure intensament dimecres al vespre a Igualada i comarca. Només la pluja que, tal i com estava previst, va caure hores abans va poder esguerrar una mica les previsions, però el fet és que passades les nou de la nit la situació es va normalitzar arreu de l’Anoia i la revetlla es va poder fer sense problemes. Això sí, les temperatures van baixar fins als 12-15 graus durant la nit. Malgrat tot, gràcies a la disminució de les restriccions la revetlla va ratllar la normalitat, tot i que encara hi havia mesures de seguretat marcades pel Procicat.

Puntualment, la Flama del Canigó va tornar a arribar, com cada any, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada, des d’on va ser distribuïda a diferents pobles en relleus, principalment de quitxalla de cada municipi. Una tradició ben nostra que segueix mantenint-se al pas dels anys. Aquesta vegada, tots els participants en la portada de la Flama a Igualada van passar un test d’antígens i, com l’any passat, les restriccions van obligar a encendre la flama al balcó de l’Ajuntament i no al bell mig de la plaça. L’any vinent ja es podrà recuperar.

El Club Atlètic Igualada, com també és tradició, va ser l’encarregat de portar la Flama del Canigó fins al monestir de Montserrat, on va ser rebuda pel Pare Abat.

Una de les “sorpreses” de l’arribada de la Flama va ser l’actuació dels Moixiganguers, que feia un any i mig que no podien actuar en públic. Per a la colla igualadina -i per a tothom present a la plaça- va ser molt emocionant.

L’entitat que presideix Oriol Solà va fer un petit comunicat que resumeix la importància d’aquest moment:

“Avui després d’un any i mig els Moixiganguers tornem a les places, conscients de que això no s’ha acabat i que queda molt camí per recórrer.

Volem agrair a tots els que han lluitat i lluiten a primera línia de l’epidèmia perquè avui puguem fer aquesta tímida recuperació de l’activitat de la colla. Volem començar el camí que ens ha de portar a la plena recuperació de tota l’activitat castellera, seguint sempre les recomanacions de sanitat, però recordant que la cultura popular també és indispensable i que la parada l’ ha fet especialment vulnerable.

Tornem a un acte que ens fa especial il·lusió, la recepció de la flama del Canigó a Igualada, un acte on hem actuat sempre menys l’any passat per motiu de la pandèmia i on sempre ens ha agradat participar.

També volem expressar l’agraïment a la ciutat d’Igualada i a tota la comarca pel suport a la colla d’aquest últim any i mig”.