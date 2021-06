Quinze centres de l’Anoia participen en la 2a edició del concurs “Química a l’Escola”

Amb els objectius de donar visibilitat, posar en valor i despertar vocacions químiques als i les més joves, la sectorial química de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA Química) ha celebrat una nova edició del concurs “Química a l’Escola”, un fet que constata la implicació de la patronal anoienca per seguir apostant pel compromís social de les empreses cap a les escoles, potenciant l’experimentació i les professions del futur.

Aquest concurs -que enguany ha celebrat la seva segona edició- ha estat obert a tots els centres educatius de la comarca de l’Anoia i on els participants han hagut d’utilitzar materials habituals o casolans i enregistrar l’experiment en un vídeo. Tots els vídeos han estat revisats pels membres de UEA Química que han patrocinat el concurs i han escollit els premiats per cadascuna de les categories de primària i secundària. Les empreses que han participat han sigut: Comercial Godó, Texcur, Atlas, ABC Leather, Waterologies, Labin, Proquip, Quimser, Simar, Apliclor, Eminfor, Robinson Ventures i Leather Química.

Un total de 15 centres educatius de la comarca han participat en aquesta segona edició de “Química a l’Escola”: Emili Vallès, l’Escola Mare de Déu del Portal, Escola Mowgli, Escola Les Passeres, Escola Ramon Castelltort, Escola García Lorca, Escola Joan Maragall, Escola Maristes d’Igualada, Escola Guerau de Jorba, Escola Escolàpies, IES Vallbona d’Anoia, Institució Igualada, Institut Escola Castell d’Òdena, IES Molí de la Vila i l’Escola Apinas.

Els guanyadors han estat els següents: Categoria 1 (3r i 4t de primària), el primer premi ha estat per l’Escola Ramon Castelltort i el 2n premi per l’Escola Mowgli. Categoria 2 (5è i 6è de primària): el 1r premi per l’Escola Maristes d’Igualada, 2n premi per l’Escola Mare de Déu del Portal i el 3r premi per l’Escola Escolàpies. Categoria 3 (1r d’ESO i 2n d’ESO): 1r premi per a l’Institut Escola Castell d’Òdena, 2n premi per l’Institut Vallbona d’Anoia i la Categoria 4 (3r d’ESO i 4t d’ESO) el 1r i 2n premi, per a l’Escola Maristes d’Igualada. També es va fer una menció especial per a l’Escola Apinas d’educació especial.

Els experiments han estat molt variats: diferenciar els elements de la taula periòdica pel color de la flama; comprovar les reaccions d’oxidació al cremar un paper amb suc de llimona; la diferència entre canvis químics i físics; conèixer els canvis de densitat; descobrir el llevat com a ésser viu; els volcans amb bicarbonat i convertir el coure en or i plata, entre altres.

Els membres del jurat han agraït la participació i la implicació dels 15 centres educatius, l’explicació de l’experiment dut a terme, l’edició del vídeo i el bon comportament dels participants al realitzar l’experiment, demostrant que s’ho estaven passant bé.

Les entregues dels premis s’han realitzat durant la setmana del 14 de juny, proporcionat a les escoles guanyadores un lot de material pel laboratori (provetes, pipetes Pasteur, vasos de precipitats, varetes de vidre, embuts, balances, productes químics, microscopis, entre altres). L’objectiu d’aquest premi és que les escoles puguin continuar treballant la química i que aquesta es pot trobar a tot arreu i en tots els aspectes quotidians.

Més escoles que l’edició anterior

La 1a edició de “Química a l’Escola” va comptar amb la participació de 12 centres educatius. En aquesta ocasió, hi ha hagut més escoles que l’edició anterior, amb molta varietat d’experiments i amb molta imaginació a l’hora de desenvolupar el projecte. A més, no només ha destacat la complexitat dels experiments, sinó la forma dels alumnes de transmetre la seva experiència i el que estaven duent a terme.

Per part dels centres educatius també s’agraeix la iniciativa, ja que els dona peu a poder transmetre als alumnes la part experimental de la ciència, i que mentre ho descobreixin, puguin gaudir-ho de forma original. Això també contribueix que els alumnes puguin fer una cerca de nous experiments per realitzar i continuar descobrint el món de la química.

Des de UEA Química s’anima les escoles a participar en la propera edició i a seguir fomentant la ciència i l’experimentació entre els més joves.