Representació sobre la “In-Justícia Patriarcal” a Igualada per commemorar el 25-N

Un any més, i malgrat les circumstàncies actuals, aquest 25-N es va tornar a fer una concentració a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada on, entorn una rotllana d’espelmes enceses, es recordava totes i cadascuna de les dones assassinades per mor de la violència masclista.

Amb la música nadalenca en silenci, entrava al a plaça una comitiva de dones vestides d’escrupolós negre que, lligades amb cadenes, acompanyaven una icona que representava la “In-Justícia Patriarcal”. Una escultura de dona sense rostre, representant, comenten des del col·lectiu feminista Traca, “una justícia que no té al cap la realitat de les dones”, que portava una túnica blanca de dalt a baix mentre sostenia una balança que la identificava.

Després d’una lectura plural del Manifest del col·lectiu Novembre Feminista, unitari a tot Catalunya, on es palesava l’agreujament de les condicions de vida que pateixen les dones amb la COVID, es començaren a treure i posar a terra les diferents faixes que li penjaven amb frases al·legòriques a la denúncia i demandes que “les dones fem a la Justícia, una Justícia que no hauria de ser cega per veure la realitat de les dones per aplicar-la en majúscules, és a dir, aquella que pensem que s’ha d’impartir en nom del que representa aquest anhel tant profund i sentit, sentit que compartim la gent de bé i que sovint trobem inexplicable algunes de les seves decisions”, expliquen des del col·lectiu.

En quedar despullada va quedar al descobert que tenia un sol pit, quedant coberta únicament per la pancarta que han elaborat les dones per aquesta commemoració. Des de Traca comenten que “han estat moltes hores de feina feta en el temps de les dones, és a dir, un esforç afegit a una una agenda quotidiana molt complicada”. La creativitat artística i la seva posta en escena, però, “va valer la pena”.