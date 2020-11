Quim Roca és escollit primer secretari del PSC Igualada

Socialistes d’Igualada ha escollit en assemblea la seva nova executiva local. Amb el focus posat en les “polítiques progressistes, ecologistes i feministes”, els militants i simpatitzants socialistes han votat Quim Roca com a primer secretari de l’agrupació i Clara Casares com a secretària d’organització. L’executiva la formen persones amb experiència i persones joves com Víctor Recio, que s’incorpora com a secretari de comunicació.

Per a fer front a la crisi derivada de la Covid-19, Socialistes d’Igualada estableix com a objectiu principal posar el focus en la política social perquè ningú quedi enrere. Des dels socialistes igualadins comenten que “la crisi sanitària, a més d’haver afectat de ple als sectors més vulnerables de la societat, ha posat de manifest les mancances dels serveis públics degut a les retallades constants que aquests han patit per part dels governs conservadors del PP, a la Moncloa, i Junts, a la Generalitat”. Els esforços, diuen, “es centraran en impulsar un canvi més que necessari a Catalunya després d’una dècada de processisme”. L’assemblea també ha posat el focus en les properes eleccions al Parlament de Catalunya i en “la necessitat de treballar perquè el PSC tingui un ampli suport al país i es pugui tornar a prioritzar l’agenda social i de serveis públics”.

L’agrupació també ha valorat molt positivament la tasca feta a l’Ajuntament a través d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta), que encapçala Jordi Cuadras com a regidor portaveu del grup municipal. Com a part d’aquest projecte, s’ha valorat molt positivament la introducció a l’agenda municipal de projectes com la creació de nous habitatges de lloguer públic després de 10 anys, la creació de la quarta escola bressol municipal a la ciutat o la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals.