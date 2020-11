La B-224 ha estat tallada aquest matí a l’altura de Piera i al llarg de dos quilòmetres, després que hi hagués un xoc frontal entre dos vehicles. Hi ha dues persones ferides, cap d’elles de gravetat, però una d’elles s’ha quedat atrapada dins el cotxe amb una possible fractura de fèmur i els Bombers hi han enviat 5 dotacions per intentar alliberar-lo del vehicle. La carretera s’ha reobert a 2/4 de 10.

