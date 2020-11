S’inicia la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escola Emili Vallès

El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat d’Igualada, Miquel Vives, ha anunciat que aquesta setmana ja s’ha contractat la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’edifici de l’Escola Emili Vallès. La seva instal·lació està prevista per aquest mes i s’emmarca dins del pla que l’Ajuntament d’Igualada està duent a terme aquest any en aquest àmbit.

Vives ha detallat que es tracta de plaques per a la generació d’energia d’autoconsum, la qual cosa significa que l’edifici consumeix energia que ell mateix produeix i que quan no la necessita, l’aboca a la xarxa elèctrica i produeix, també, un rendiment econòmic. La instal·lació de l’Escola Emili Vallès tindrà una potencia de gairebé 11 Kwp (kilowats pic) i subministrarà l’equivalent a 6 tones de CO2 anuals, que correspon a l’equivalent de 2,71 tones de gasoli anuals.

El regidor ha destacat que “conjuntament amb la de l’Espai Cívic Centre, on la instal·lació es va finalitzar i posar en funcionament el passat mes de juliol, i amb les que properament es duran a terme a la piscina de les Comes, Igualada fa un gran impuls aquest any en l’ús d’energia fotovoltaica d’autoconsum”. Vives ha recordat que els principals avantatges d’aquest tipus d’actuacions són la reducció de costos per a l’Ajuntament, atesa la disminució en la compra d’energia elèctrica i, també el fet “d’avançar cap a una ciutat més sostenible”. En aquest sentit, ha afirmat que “estem construint la ciutat que volem, estem fem d’Igualada una ciutat amable també amb el medi ambient i una ciutat compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic”.