Poble actiu exigeix que “Igualada sigui una ciutat 30”

Poble actiu ha fet públic en un comunicat la seva preocupació per l’incompliment del reglament general de circulació a Igualada, en relació a la velocitat màxima de circulació en gran part dels vials de la ciutat. L’incompliment d’aquesta normativa explica un aspecte a vegades oblidat de la mobilitat en vehicle de motor, com és la sinistralitat. Només el darrer any hi ha hagut 123 accidents amb ferits lleus i 17 amb ferits greus. Un número molt alt, que segons la candidatura municipalista, podria reduir-se significativament fent efectiu el compliment de la normativa de velocitat màxima de 30 km/h en la majoria de carrers d’Igualada.

“Cal fer efectiva la normativa vigent”

Pau Ortínez explica que aquesta accidentalitat és una factura massa cara i que cal fer efectiva la ciutat 30. El risc de mortalitat d’un vianant en cas d’accident es redueix un 90% si la velocitat del vehicle és de 30 km/h en lloc de 50 km/h. Per això el RD 970/2020 estableix com a velocitat màxima els 30 km/h en vies urbanes d’un sol carril per sentit. El regidor afegeix que “a l’entrada de la majoria de municipis hi trobem un senyal indicant ‘ciutat 30’, que es complementa amb senyals verticals, radars pedagògics, pintura a l’asfalt, o reductors de velocitat, però a Igualada el més calent és a l’aigüera”.

Segons detalla Poble Actiu, “a hores d’ara només trobem senyals de limitació de la velocitat a l’entrada pel Pla de la Massa, al Rec, el passeig Verdaguer, i poc més. Però a la majoria de carrers on s’ha d’aplicar no hi ha cap senyalització. El mateix Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Igualada, aprovat el 2022, indica que la delimitació de les zones 30 comporta la creació de portes d’entrada amb senyalització específica, tot i que després només ho aplica a un nombre limitat de carrers.”

Elisabet Farrés remarca que a l’entrada d’Igualada per Les Comes no hi ha cap indicació de limitació a 30 km/h i que l’Avinguda Europa esdevé una barrera per als vianants. Rosa Perelló afegeix que l’excessiva velocitat de molts vehicles posa en perill les persones que volen creuar pels passos de vianants.

Poble Actiu: “Per una ciutat més saludable i dinàmica”

En el seu comunicat la candidatura afegeix que més enllà de la reducció de la sinistralitat, la pacificació del trànsit millora la qualitat de vida reduint el soroll ambiental i afavorint la mobilitat activa. “Caminar i anar amb bici, no només és saludable i no contamina, sinó que resulta també l’opció més eficient per moure’s per Igualada. En menys de mitja hora caminant es pot creuar la ciutat de punta a punta. Amb bicicleta, el temps es redueix a 10’. Mobilitat ràpida, saludable i sense la dificultat d’haver de trobar aparcament”, defensa el grup municipal.

Pau Ortínez explica que “la reducció de la velocitat també millora la qualitat de l’aire, un aspecte molt important per Igualada, ja que està situada en una conca, amb poca ventilació de les masses d’aire i això fa que fàcilment s’acumulin els gasos i partícules resultants del trànsit motor, i que en períodes anticiclònics estiguem assolint valors molt perjudicials per a la salut.”

La candidatura municipalista reivindica que “en el seu programa ja apostaven per fer efectives totes les zones 30, anant més enllà de la simple senyalització i incloent-hi altres mesures com la priorització de zones de vianants a cada barri.” Poble Actiu explica que “la majoria de ciutats mitjanes de Catalunya aposten per la pacificació i priorització per als vianants a fi de promoure el comerç local.” I afegeixen que “el govern Castells és qui té la responsabilitat d’actuació.”

El comunicat de Poble Actiu remarca que “Igualada porta incomplint la normativa durant més de dos anys i que limitar la velocitat a 30 km/h és una de les millors eines per gaudir d’una ciutat més segura, més saludable, més dinàmica pel comerç de proximitat i amb més espais per a caminar.”

