El CF Igualada afronta una nova final a Les Comes per salvar la categoria

Els blaus volen consolidar les seves opcions de permanència a Primera Catalana amb una victòria contra el Joanenc

El CF Igualada masculí té una altra final per la permanència a Primera Catalana aquest dissabte a Les Comes. El partit contra el Joanenc, un rival directe, pot esdevenir clau per les opcions igualadines de seguir un any més a Primera. Els blau són desens a la classificació del Grup 2, però a només 3 punts de la zona de descens amb 3 jornades per disputar-se.

A més, el sistema de competició de Primera Catalana pot provocar un descens adicional per al 5è pitjor equip dels 3 grups. El CF Igualada és el setè per la cua del Grup 2, però no es pot relaxar a causa de la poca distància entre els clubs.

El proper rival de l’Igualada és, precisament, l’equip que marca ara mateix el descens amb 29 punts. Els de Sant Joan de Vilatorrada van guanyar el partit contra els blaus en la primera volta per 1-0. Després de la victòria aconseguida la setmana contra la UE Castellar, els blaus volen seguir sumant punts vitals en les 3 jornades que resten.

El CF Igualada fa una crida als aficionats per animar l’equip a Les Comes

En un vídeo publicat a les xarxes socials del club el CF Igualada demana a tots els seus seguidors i als aficionats locals una gran assistència al partit, que es disputarà el dissabte 4 de maig a les 18h de la tarda a Les Comes.