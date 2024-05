L’Equip d’Atenció Primària Anoia Rural engegarà una investigació sobre telemedicina proactiva

El metge de família Robert Panadés, de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Anoia Rural, lidera un assaig clínic per analitzar l’ús de la telemedicina proactiva com a eina per millorar l’accés als serveis sanitaris en l’era digital.

Aquest és el motiu de la tesi doctoral del professional de medicina familiar i comunitària de l’ICS a la Catalunya Central, que realitza en col·laboració amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

La telemedicina proactiva implica anticipar-se a les necessitats dels pacients i l’objectiu de la recerca de Panadés és demostrar que aquesta modalitat de telemedicina pot ser un canal per facilitar la prevenció en salut i l’accés al sistema sanitari per a aquelles persones que habitualment no el fan per la via presencial.

Pròximament, l’Equip de Recerca de l’EAP Anoia Rural iniciarà el reclutament de participants per a aquest assaig clínic. Per això, aquelles persones que tenen l’EAP Anoia Rural com a equip d’atenció primària, i que no hagin rebut cap visita d’una o un professional sanitari d’aquest EAP durant, com a mínim, el darrer any podran rebre una invitació a participar en l’estudi.