El Mas Marquet acull un projecte d’integració social i laboral per a joves amb situació de vulnerabilitat

L’Empresa d’Inserció de Càritas, Brins d’Oportunitat, ha creat un projecte al Mas Marquet de Piera amb l’objectiu d’actuar com a vehicle d’integració social i laboral per a joves en situació de vulnerabilitat.

El director de Càritas diocesana, Ramon Carbonell, ha explicat que el projecte Mas Marquet és una explotació agrícola de 12 hectàrees de vinya i més de vuit-centes oliveres que pretén ser una explotació agrícola que pugui oferir una primera oportunitat laboral a persones que per diferents motius es troben en situacions de vulnerabilitat a l’hora de trobar feina.

Aquest és un projecte molt diferent del que s’havia fet fins ara des de Brins d’Oportunitat, ja que la línia de treball que segueix l’empresa tendeix a ser de prestació de serveis per a diferents clients. En aquest cas, tal com remarca Carbonell, es tracta d’un projecte més ambiciós, perquè no s’està prestant servei a cap empresa sinó que el Mas és de Càritas, i per tant l’explotació agrícola és pròpia. Els joves participants rebran formació i supervisió de professionals de l’àmbit agrícola i enològic, obrint-los portes cap a futures oportunitats laborals dignes. Per ara, en el projecte hi participen quatre joves extutelats que estan formant-se per poder dur a terme el treball a la finca, i que de moment compaginen amb altres feines relacionades amb el sector.

Tant de les vinyes com de les oliveres, una part del fruit es vendrà a empreses productores, i l’altra part s’utilitzarà per elaborar oli i vi. Aquest producte final es comercialitzarà amb l’objectiu, entre d’altres, de poder revertir la inversió que s’ha fet en el projecte, i, posteriorment, tenir l’oportunitat de poder crear més llocs de treball a Mas Marquet.

Ramon Carbonell, ha explicat que en principi l’ideal és que les persones que treballin en el projecte hi estiguin durant un curt període de temps, ja que l’objectiu és que aquesta sigui una experiència formadora i laboral per després tenir oportunitats al sector. Tot i això, hi ha casos a on pel perfil de la persona o perquè encaixa amb Brins, poden arribar a fer estances més llargues a l’empresa. Finalment, Carbonell ha parlat de la importància del projecte pel territori; explica que Mas Marquet està situat a una zona amb tradició vinícola i agrària, i per tant formar a aquests joves en situació de vulnerabilitat en aquest sector pot ser una oportunitat per ells i per les empreses del territori.