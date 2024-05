El 12 de maig, torna el Ioga Músic al Parc Central

El diners de les inscripcions es donaran a l’Àrea Oncològica de l’Hospital d’Igualada. La masterclass arrencarà a les 10.30h i comptarà amb música en directe.

El Parc central acollirà, el proper diumenge 12 de maig, la 3a edició de l’Igualada Ioga Músic. Per tercer any es reedita de nou aquesta iniciativa de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada que implica a aquelles persones de la ciutat que ja practiquen regularment aquesta disciplina i anima també a totes aquelles persones que la vulguin provar a fer-ho en una jornada molt lúdica, en un entorn natural amb un molt bon ambient, musica en directe a l’aire lliure i amb un ambient molt propici.

La presentació de l’activitat ha anat a càrrec de la regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, acompanyada de Joan Tosca i Rubèn Rubio Mossos d’Esquadra en representació de l’entitat solidària Amics de la Policia de la Generalitat que rebrà els diners de les inscripcions i el donarà a l’Àrea Oncològica de l’Hospital d’Igualada. La masterclass arrencarà a les 10.30h i comptarà amb música en directe.

Illa, ha remarcat que aquesta es tracta d’una activitat consolidada i que aconsegueix atraure a molts practicants de ioga tant de la ciutat com de la província que s’apropen a Igualada per viure una matinal d’esport i benestar única. Illa ha destacat, a més, que “a Igualada disposem d’un entorn natural magnífic, com és el Parc Central, que ens permet desenvolupar múltiples activitats de lleure i esport; en aquesta ocasió apostem per una activitat que acosta a tothom el ioga i el permet practicar en comunitat”.

Per la seva banda, Joan Tosca, ha destacat que des de l’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat han tingut molt clar que s’entregarà la recaptació d’aquesta activitat a l’àrea d’Oncologia de l’Hospital d’Igualada per donar suport a la seva activitat necessària i vital per a tothom i, alhora, permetre que accions com ara la reforma de l’àrea oncològica de Dia que s’ha fet recentment pugui seguir endavant.

La inscripció te un cost de 2€ i es pot realitzar al web: https://www.inscripcions.cat/iogamusicigualada24/. L’activitat comptarà amb avituallament gentilesa de Supermas i Yoguitea