Comprar a la botiga…

La propera setmana torna el Rec.0. Amb l’arribada d’aquest festival, els carrers de la ciutat, especialment el barri del Rec, tornaran a omplir-se de gent, disposada a triar, remenar, i comprar. Un costum mil·lenari que, producte dels nous temps, s’ha anat perdent, especialment entre els més joves. Fa temps que la compra presencial està en crisi, i per això el Rec.0 aprofita la seva capacitat per incidir entre la societat per promocionar els avantatges de comprar “cara a cara”, d’entrar a la botiga, expressar i compartir dubtes i esperar consells dels venedors, o, simplement, d’assumir la facilitat que comporta tocar amb les mans el producte que t’interessa. Una bona iniciativa.

El declivi experimentat pels negocis físics és causa de diversos factors, especialment l’augment del comerç electrònic, però també altres canvis en els hàbits de consum dels clients. D’aquí que els comerciants clàssics fa temps que lluiten tot el que poden per a conservar els seus clients i, si poden, captivar-ne de nous.

O seguim confiant en el comerç de sempre, o ens trobarem -més aviat del que pensem- amb una ciutat erma de vida.

És una evidència que Internet ha permès als consumidors realitzar compres des de la comoditat de casa, prefereixen la conveniència i la rapidesa de comprar en línia, especialment per a productes comuns o d’ús diari. Això ha disminuït la demanda de productes a les botigues físiques. A tot plegat cal afegir-hi la competència de grans plataformes en línia, com Amazon, Shein o Zalando. Els consumidors, especialment els més joves, valoren cada cop més l’experiència de compra, la personalització i la interacció social. Les botigues físiques que no poden oferir aquestes experiències poden perdre clients davant d’opcions en línia o botigues que ofereixen una experiència més atractiva. Els alts costos que tenen els botiguers i les grans dificultats de paperassa amb l’administració tampoc ajuden.

La solució és difícil, calen estratègies per adaptar-se al panorama canviant, però també cal una part d’empatia per part de tots nosaltres. O seguim confiant en el comerç de sempre, o ens trobarem -més aviat del que pensem- amb una ciutat erma de vida.