450 persones assisteixen al concert solidari de Rotary a Igualada

Publicitat

El passat diumenge 3 de febrer, l’Ateneu Igualadí va acollir el tradicional Concert Benèfic organitzat pel Rotary Club Igualada, un esdeveniment que es va convertir en tot un èxit. Amb una assistència massiva d’unes 450 persones, el públic va gaudir d’una vetllada inoblidable al ritme de la música de Queen, interpretada pel reconegut grup “Momo”, la principal banda tribut a Queen a Espanya i amb un renom internacional.

El president del Rotary Club Igualada, Joan Leon, en el seu discurs de benvinguda, va destacar el valor de la solidaritat, afirmant que és una força que creix en compartir-la i que el Rotary Club Igualada, en col·laboració amb Dones Amb Empenta, volia transmetre un missatge d’esperança a totes les persones i famílies que han patit violència de gènere. Joan Leon va dir “La solidaritat, com l’amor o l’amistat, està feta d’un material meravellós; quan més en dones als altres més en tens per tu i més feliç ets de continuar donant. És màgia. A kind of màgic. És la màgia de Rotary”.

Per la seva banda, les representants de Dones amb Empenta, Nati Veraguas, Conxita Garrido i Èlia Palomas, van agrair en el es seu discurs haver estat les escollides i van animar a les dones assistents de públic a participar del projecte també com a voluntàries.

El concert, que va ser un homenatge vibrant a la llegenda musical de Queen, va aconseguir recaptar al voltant de 15.000 € en concepte d’entrades i donacions. D’aquí s’han de descomptar les despeses de contractació del grup i totes les altres, i el resultat anirà destinat al projecte “Veïnes per Veïnes” de l’entitat Dones Amb Empenta. Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa de voluntàries i professionals per acompanyar les dones en situació de violència masclista en el seu procés de recuperació i reparació, oferint suport emocional i pràctic en diverses àrees de la seva vida quotidiana.

Amb aquesta iniciativa, el Rotary Club Igualada no només ha aportat un espectacle musical de primer nivell a la comarca, sinó que també ha donat suport a una causa essencial per combatre la violència de gènere i promoure una societat més justa i solidària.

Les entrades per al concert, posades a la venda abans de Nadal, van ser un èxit de convocatòria, demostrant el suport i la solidaritat de la comunitat envers aquesta noble causa.

Compartir