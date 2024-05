Visites guiades al Parc Central per donar a conèixer la seva biodiversitat

S’han previst un total de 4 visites el dimarts 14 i dijous 16 de maig a les 11h i a les 19h, amb la voluntat d’arribar a un públic ben divers, que són obertes a tothom i que tindran el punt d’inici davant l’hotel d’insectes del parc al costat del biollac.

Els dies 14 i 16 de maig es faran quatre visites guiades al Parc Central d’Igualada per tal de donar a conèixer a la ciutadania la biodiversitat que hi ha en aquest punt de la ciutat. Aquesta iniciativa, tal i com ha explicat la regidora d’Infància, Patrícia Illa, parteix de la proposta del Consell dels Infants de donar a conèixer a la ciutat aquest espai verd de la ciutat que compta amb una gran varietat flora i fauna per tal que tothom sigui conscient de la importància d’aquest espai i dels beneficis que aporta a la ciutat.

S’han previst un total de 4 visites el dimarts 14 i dijous 16 de maig a les 11h i a les 19h, amb la voluntat d’arribar a un públic ben divers, que són obertes a tothom i que tindran el punt d’inici davant l’hotel d’insectes del parc al costat del biollac.

En aquestes visites, que comptaran amb l’explicació dels tècnics en jardineria i manteniment de l’Ajuntament s’explicarà el refugi per a la biodiversitat que és biollac, l’hotel d’insectes, les caixes niu instal·lades a molts arbres i la funció de filtratge que fan arbres i plantes.

També es donarà a conèixer el dipòsit d’aigua freàtica que hi ha al parc i que acumula aigua del subsòl (que no es pot potabilitzar) per regar i per netejar. També des de la regidoria de Civisme es promouen i valoren aquestes visites per tal que tothom sigui conscient de la necessitat de cuidar i preservar aquest espai on s’hi realitzen multitud d’activitats que han de conviure amb l’entorn i amb el dia a dia de la ciutadania.