Per unes vacances saludables, segueix aquests consells!

Les vacances són una gran oportunitat per gaudir amb la família i els amics. També són dies en què ens és propici relaxar-nos i deixar de banda les obligacions. Per això, és més important que mai mantenir un bon estat de salut global. T’imagines passar les vacances malalt? No deixis que et passi!

A continuació trobaràs una sèrie de consells bàsics per fer que les teves vacances siguin tan saludables com sigui possible:

Tingues cura del sol

Posa’t crema solar sempre! Per protegir la pell dels rajos UB i UVA cal que utilitzis fotoprotecció solar de, almenys, factor 30 SPF i posar-te-la sovint perquè no es perdi l’efecte protector. A més, cal evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia, sobretot de les 12 a les 16 hores. Recorda que també és important tenir la pell ben hidratada abans de prendre el sol i que és convenient utilitzar protecció física: samarretes, gorres, ulleres…

Si durant aquesta època d’exposició solar descobreixes que una piga canvia de forma, grandària o color, consulta el teu dermatòleg i tingues present que a Europa la incidència del càncer de pell s’ha duplicat en les últimes dècades. El millor mètode per evitar-ho és una bona prevenció.

Beu molta aigua

Durant l’estiu, la calor i la suor poden deixar el cos deshidratat. La deshidratació pot ser molt perjudicial per a l’organisme i pot incrementar les ganes de menjar encara que no es tingui gana. Per això, és molt important beure, almenys entre 2 i 2,5 litres d’aigua al dia. Beu encara que no tinguis set i si et canses de beure aigua, sempre pots afegir-hi una mica de llimona o optar per alternatives saludables com el te verd, infusions… Recorda que una bona hidratació és clau per mantenir la pell tersa i sana.

Fes cada dia una mica d’exercici

Llevat d’excepcions, en general costa bastant fer exercici a l’estiu. La calor és el principal factor que fa que deixem la nostra rutina aparcada, així com els plans amb amics… Per seguir exercitant el cos a l’estiu adapta l’exercici que fas normalment a les hores del dia que fa menys calor, opta per practicar altres tipus d’activitat física (natació, entrenaments a casa o al gimnàs…) o fes exercici amb la teva parella o amics.

Menja força fruita i verdura

Els aliments frescos mantenen la majoria de les seves vitamines i són rics en fibra, cosa que ajuden a evitar l’estrenyiment, un dels pitjors companys de viatge si marxes de vacances. Tant la fruita com la verdura t’ajudaran a millorar el trànsit intestinal. No t’oblidis de portar-ne a sobre per quan tinguis gana a mig matí o mitja tarda. És l’opció més saludable, sens dubte!

Compte amb la circulació!

Evita la roba molt estreta i que quedi ajustada i mou les cames amb freqüència. En desplaçaments llargs o si passes molta estona quiet/a és important que et moguis per activar la circulació, sobretot si tens problemes d’aquest tipus.

Exercita la ment

Pensa que també és molt important mantenir el cervell actiu. Et recomanem que, durant aquests mesos, que segurament tindràs més temps lliure, agafis un bon llibre d’alguna temàtica que t’interessi i dediquis temps a llegir. Aquest sa costum et farà viatjar sense sortir de casa. Som-hi!

Tingues cura dels peus

Fes servir calçat còmode i flexible amb l’amplada adequada per evitar rascades, durícies i butllofes. Tria sandàlies obertes de planta tova o si no són així, posa-hi unes plantilles que amorteixin la passa. També és important que t’eixuguis i hidratis bé els peus i que facis servir xancletes o escarpins en piscines i zones comunes per no agafar fongs.

Picades

Per prevenir-les el millor que pots fer és no fer servir colònies ni sabons d’aromes dolços i intensos, ja que criden la seva atenció. Si estàs en una zona de risc (amb molts insectes) posa’t roba que et cobreixi tota la pell i/o utilitza repel·lent (tal com indiqui a les instruccions).

Tingues a punt la farmaciola

Aigua oxigenada, desinfectants cutanis, gases esterilitzades, esparadrap, analgèsics, antigripals, antidiarreics i antihistamínics són els principals productes que no poden faltar a la teva farmaciola d’estiu, així com les pastilles contra el mareig si viatges. Si pateixes alguna malaltia crònica, recorda endur-te la medicació que prens i el teu historial mèdic.

Posa-hi seny!

Estar de vacances fa que, en general, ens desinhibim amb més facilitat i ens exposem a situacions a les quals no estem habituats, per la qual cosa, és fonamental continuar sent prudents. Les vacances d’estiu són, sobretot, un període plaent, i perquè no deixi de ser-ho cal evitar riscos innecessaris.