En Peyu porta “El gallardo español” a l’Ateneu, diumenge

Diumenge, 26 de juny, a dos quarts de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu es podrà gaudir de l’espectacle El gallardo español.

En Peyu porta a Igualada el seu espectacle El Gallardo español després de dues temporades d’èxit a Barcelona i una llarga gira per tot el país. La funció que es podrà veure al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada és una de les últimes oportunitats per gaudir d’aquest espectacle que arriba al final de la seva gira. El Gallardo español és un crit a la llibertat d’expressió i una oda al teatre, precisament, com a eina per esquivar la censura.

En Peyu s’ha decantat pel camí fàcil aquesta vegada. Per no buscar-se més merders dels que ja té, posa en escena un clàssic de la literatura castellana: El gallardo español de Miguel de Cervantes. Espectacle íntegrament en castellà on l’escenari de l’etern conflicte entre moros i cristians serveix d’excusa per explicar una història d’amor prohibit.

Peyu es carrega tot el pes de l’obra a l’esquena i és el mateix actor qui interpreta a tots els personatges: Alimuzel, Don Fernando, la princesa Arlaxa… Salvant les distàncies i per descriure-ho d’una manera gràfica, en Peyu fa a El gallardo español el que feia Lluís Homar a Terra Baixa. Diem “salvant les distàncies” perquè evidentment Terra Baixa no s’assembla gens a El gallardo español.

Per la posada en escena i direcció torna a confiar amb en Joan Roura, que ja li havia dirigit espectacles anteriors. El tàndem funciona i l’avala una trajectòria d’èxit sostingut en el temps que ha portat a en Peyu a actuar arreu del territori i a fer diverses temporades a Barcelona en teatres com la Sala Barts, Club Capitol o Teatre Poliorama.

Les entrades, a uns preus de 20, 18 i 15 euros, es poden adquirir a tiquetsigualada.cat.