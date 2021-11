Òdena inicia un projecte per conèixer els punts més insegurs del municipi

L’Ajuntament d’Òdena ha engegat el projecte Poble Segur amb l’objectiu de conèixer els punts més insegurs del municipi, dins de la campanya de sensibilització, prevenció i erradicació de la violència de gènere organitzada per les Àrees d’Igualtat i de Serveis a les Persones. Aquest mes el projecte començarà al nucli d’Òdena i es preveu dur-lo a terme a la resta de nuclis del municipi abans del 8M, Dia Internacional de les Dones.

Per identificar els punts més insegurs s’ha creat una enquesta en línia que demana si el veïnat se sent segur caminant sol de nit, els punts que li generen més inseguretat i el motiu que l’hi provoca. També pregunta si la persona resident evita aquests punts o si deixa de fer alguna activitat per inseguretat o per por de trobar-se’ls al seu recorregut.

Finalment s’interessa per saber si ha utilitzat estratègies pròpies d’autodefensa caminant pel carrer -com anar amb les claus a la mà o fer veure que parles per telèfon- i per si ha patit algun tipus d’assetjament pel carrer, sigui per floretes, comentaris o mirades no desitjades o per persecucions, tocaments o acorralaments, entre d’altres.

Dimarts dia 16 tindrà lloc la presentació del projecte en una reunió al Centre Fraternal a les 19 h. I dimecres 24 es farà una sortida exploratòria en què es recorreran els punts que s’han recollit que generen inseguretat o por. El punt de sortida serà la plaça Major a les 19 h.

L’ajuntament fa una crida a tots els odenencs i odenenques a participar en l’enquesta. Totes les aportacions seran clau per dibuixar el mapa d’un Poble Segur.