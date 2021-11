La importància de registrar les marques

Quan ens comprem una propietat acostumem a tenir molta cura que quedi registrada al nostre nom. Hauríem, doncs, de donar la mateixa importància al fet de registrar una marca.

Primer de tot, aclarir un punt que, sovint, no tenim clar del tot: una marca no “es patenta”, sinó que “es registra”. La marca i la patent, tot i estar integrades dins del concepte Propietat Industrial, no són el mateix i no s’han de confondre.

La marca és un signe distintiu i diferenciador, que té la funció de distingir un producte o servei davant els productes o serveis de la competència.

La patent és una creació innovadora, ja sigui d’un producte o d’un procediment, amb finalitats industrials.

Aclarit això, dir que tenir registrada la nostra marca, tot i que no és un tràmit obligatori, sí que és una qüestió que cal tenir molt present quan dirigim un negoci. Es tracta d’un pas fonamental per a poder fer-ne ús comercial de manera segura.

Per què és tan important tenir la nostra marca registrada?

En primer lloc, per a protegir els nostres interessos. Sens dubte, l’avantatge principal és disposar de l’exclusivitat a l’hora d’utilitzar el nostre signe distintiu i impedir que tercers puguin comercialitzar productes i/o serveis idèntics o similars amb el mateix nom o un de tan semblant que pugui crear confusió al consumidor i inclús afectar la nostra reputació, si la qualitat que ofereix la competència és inferior o deficient.

La marca aporta, també, un valor intangible: revaloritza el nostre negoci. Els consumidors valorem la reputació, la imatge, la confiança que genera i el conjunt de qualitats que associem a una marca concreta i, per aquests motius, estem disposats a pagar més pel producte d’una marca que reconeixem.

Hem de tenir present que els drets sobre la propietat d’una marca els adquirim a partir del moment en què la registrem.

Per tant, si no la tenim registrada, correm el risc que un tercer se’ns avanci i la registri, aprofitant que la tenim desprotegida. A partir d’aquí, aquest tercer podria impedir, per via legal, que la seguíssim utilitzant, malgrat que faci temps que l’estiguem comercialitzant.

Podem caure a l’error de pensar que no ens passarà a nosaltres. Malauradament, aquest tipus de situacions són més comunes del que a priori ens pot semblar i poca cosa podrem treure’n si no la tenim inscrita de manera oficial.

En definitiva, si no teniu la vostra marca registrada, el consell és que ho esmeneu al més aviat possible. Posar-hi remei us pot estalviar més d’un maldecap.