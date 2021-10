Òdena aprova una moció en defensa de la millora de la formació professional

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar per unanimitat el 7 d’octubre la moció presentada per la Joventut Socialista de l’Anoia ‘En defensa de la millora de la formació professional a l’Anoia sud i a la resta de la comarca. Al text exposen que en el procés de matriculació dels alumnes per al curs 20-21 més de 300 alumnes es van quedar sense accés al centre que havien triat en primera opció, l’INS Milà i Fontanals d’Igualada, i 250 alumnes no van aconseguir obtenir una plaça. També destaquen que diversos estudis indiquen la manca d’oportunitats de formació professional a la comarca i la distribució irregular dels recursos formatius, amb només dos centres, un dels quals només ofereix dos cicles formatius de grau mitjà.

Per aquesta motius, els acords aprovats insten el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a fer públic el mapa de l’oferta de cicles formatius a tota Catalunya i que elabori un mapa de necessitats formatives al territori, prèvia prospecció del mercat i consulta dels agents econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i l’orientació que es fa als instituts i centres formatius, i treballar en una planificació correcta de cara al proper curs.

D’altra banda, la moció insta a establir un sistema de beques integral i equitatiu que contempli les necessitats i les despeses dels estudiants de formació professional, aportant fons propis com a Generalitat que complementin els fons de la convocatòria estatal del Ministeri. També demana que s’elabori un pla contra l’abandonament escolar prematur, especialment en els cicles formatius de grau mig.

En segon lloc, el text sol·licita a Educació que posi en xarxa un pla estratègic per ampliar i millorar les oportunitats formatives en formació professional a l’Anoia de manera proporcional a la realitat demogràfica i econòmica de la comarca. I per últim la moció també demana la posada en marxa de graus de formació professional al sud de l’Anoia per ampliar l’oferta educativa de la comarca, descongestionar el centre de referència i garantir que cap alumne es quedi sense plaça, evitant el desarrelament i la pèrdua de talent.