L’Igualada Rigat cau a casa contra el Liceo

La derrota contra un dels candidats al títol, com és el Liceo de la Corunya, va tenir, més enllà del resultat, dues imatges ben diferents. Una, el debut a l’OK Lliga del porter del planter Guillem Torrents que va tenir una molt bona actuació. L’altra, molt més negativa, la lesió d’Aleix Marimon en una topada amb un rival i amb la tanca a falta de pocs minuts per acabar el partit. El van haver de retirar de la pista i ara mateix s’està pendent de les proves que marcaran l’abast i gravetat de la seva lesió.

Pel que fa al partit, els arlequinats es van arribar a avançar en el marcador però el Liceo va demostrar ser un equip tremendament treballat i amb un gran poder ofensiu. De fet, els 5 gols dels corunyesos van arribar en remats al segon pal. A la segona meitat, ja amb l’1 a 4 en contra, els arlequinats van tenir diverses opcions per reduir l’avantatge en el marcador (entre elles una FD de Yeste) però el gol no va entrar i no es va produir el canvi de guió que el joc igualadí aventurava.

Els “rigats” van començar marcant primer, amb un tir centrat de Ton Baliu des del punt de la FD que se li va escolar a Grau. Era el minut 8 i mig. 4 minuts més tard Dava Torres va fer el primer dels gallecs des del “segon-pal”. En vindrien 4 més. Dos abans del descans, un d’Adroher i l’altra del mateix Dava. Aquest darrer va fer mal perquè es va produir a falta de només 55 segons per arribar al descans.

L’Igualada arriba però el gol no

A la segona part les coses es van posar encara pitjor. Rodríguez en una contra i … al segon pal… va fer l’1 a 4. Aquí, però vam arrobar els millors minuts de l’equip local, amb moltes arribades de perill. El punt decisiu va ser el minut 13.40 quan l’IHC va tenir la FD per 10 faltes. Si el gol arriba a entrar, el partit podria haver canviat de decoració. No ho va fer i el Liceo va rematar la feina amb un gol final… en una contra… i al segon pal.

Ara els arlequinats hauran de pensar ja en el partit de dissabte a Alcobendas, a l’espera de saber l’abast de la lesió d’Aleix Marimon.