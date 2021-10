Les igualadines Sufragio Universal presenten el seu primer single

Arriba una nova proposta musical de la mà de Sufragio Universal, un grup igualadí de nova

creació que es presenta en societat amb el tema ‘Esta Barcelona’. Amb un ritme tranquil,

però contundent, aquest primer single no et deixa indiferent perquè presenta un estil

diferent a l’habitual, es tracta d’un tema purament melancòlic que parla del sentiment de

sentir-se sol en una gran ciutat, com és Barcelona. El tema reflexiona sobre com, tot i estar

rodejat de gent, et pots arribar a sentir sol i sentir un fort sentiment d’enyorança.

‘Esta Barcelona’ es va començar a crear a principis del confinament per la Covid. Les

components de Sufragio Universal, Sandra Segarra i Mireia Escriu, tenien clar que volien

crear un nou grup i es van posar a escriure lletres i compondre melodies, després de

mesos de feina, es van anar concretant els temes, i un dels especials és aquest que

acaben de presentar, el single més melancòlic de totes les creacions que sortiran a la

llum.

Properament, presentaran un nou single que forma part d’un EP de cinc temes que

sortirà aquest mateix any. La intenció és poder presentar aquests temes al públic amb

concerts en directe ben aviat, abans però cal donar a conèixer totes aquestes noves

creacions musicals.

Sufragio Universal neix des d’una mirada feminista, el nom està escollit amb tota la

intenció, és un homenatge al dret assolit ara fa tot just 90 anys, el dret a vot de les dones

que es va assolir l’1 d’octubre de 1931.

Sandra Segarra i Mireia Escriu són les dues persones que lideren aquesta nova proposta

musical. Tot i ser molt joves, no són cares noves al sector ja que anteriorment formaven

part del grup ContraCorrent. Amb la Sandra a la guitarra i la Mireia al baix, van recórrer

diferents escenaris, des de Jam Sessions a festes majors, arribant a cites importants com

l’Anòlia de 2019.

ContraCorrent és un grup amb el que han crescut i els ha donat molta experiència, ara

però, han iniciat un nou camí en solitari i marcant un estil propi amb l’objectiu de ser una

de les grans sorpreses del panorama musical.