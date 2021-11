“Ja no hi ha esdeveniments sense material per als assistents”

Entrevista a Toni Compte, Cofundador de Cosantex

Soc nascut a Igualada el 1966. Estic casat i tinc una filla que actualment estudia a la Universitat. M’agrada molt l’esport, sobretot el de muntanya. També m’agrada viatjar. Sempre he estat relacionat amb el comerç, principalment el del sector tèxtil. No em considero un empresari. Soc un autònom que es guanya la vida treballant en el que li agrada.

Com van ser el inicis de l’empresa?

Va ser al 1991, en plena eufòria preolímpica. Vam començar venent gèneres de punt i confecció a l’engròs en un local al barri de Sant Crist. El nostre principal mercat eren els venedors ambulants que venien a Igualada buscant material que poguessin carregar directament als seus vehicles per poder posar-lo a la venda l’endemà mateix. Al 1995 ens faltava espai i ens vam traslladar a una nau del Polígon. Ara, el nostre mercat i la nostra activitat és totalment diferent.

És una empresa familiar?

Si ho mirem des del punt de vista que no és una empresa cotitzada, sí que és una empresa familiar, encara que en realitat, soc l’únic de la família que s’hi dedica i que en faig les funcions d’administrador.

Trenta anys ja és una bona trajectòria. Ha crescut molt en aquest temps?

El creixement ha estat molt irregular, amb les pujades i baixades lògiques de les diferents crisis que hem patit durant aquests anys, i també dels canvis de rumb que hem hagut d’adoptar. Canvis que no han estat massa difícils donada la nostra reduïda estructura. De fet, el creixement des dels inicis, ha estat lent però sostingut, amb una forta davallada el 2020 per la paralització de tots els esdeveniments socials i populars. Aquest any hem tingut una recuperació millor del que esperàvem, però encara estem en nivells inferiors als d’abans de la pandèmia.

Quants treballadors sou actualment?

A Igualada, on hi tenim la gestió comercial i el magatzem, i on també hi fem la personalització de les comandes petites, som dues persones. Al taller de Mataró on hi fem les produccions més grans, en aquests moments hi han quatre persones treballant.

Es treballa molt diferent ara que abans? Hi ha hagut molts canvis tecnològics?

I tant que sí. Al principi n’hi havia prou amb disposar de samarretes molt senzilles amb els colors més bàsics, però després els clients demanaven articles amb més qualitat i amb molta varietat de colors. La venda de material amb estampat personalitzat es va multiplicar. Ja no hi ha esdeveniments sense material per als assistents. Les empreses també han passat a ser una bona base per a nosaltres. Per promocionar-se, necessiten que la seva imatge gràfica sigui visible en infinitat de productes, i aquí és on entrem nosaltres.

A nivell tecnològic, ja t’ho pots imaginar. Clients que venien amb els dibuixos fets en un paper, i que es podia trigar dies a convertir-los en un fotolit. Ara, tot viatja en arxius digitals. Tot molt més ràpid.

A nivell de personalització, també han sorgit nous sistemes. La impressió digital va agafant més volada a mida que passa el temps.

Treballeu a la comarca o també a la resta de Catalunya i Espanya? I a la resta d’Europa?

Actualment, estem treballant majoritàriament en el mercat català, encara que també tenim uns quants clients a Espanya i també servim algunes comandes per a Europa. Aquesta setmana mateix, per exemple, ha sortit material amb destinació Amsterdam.

Quins serveis oferiu? Quins productes estampeu?

El tèxtil representa la major part de les vendes (samarretes, polos, dessuadores, polars, gorres, bosses, motxilles etc.) Tots aquests productes es poden serigrafiar, brodar, vinilar o aplicar-hi diferents tècniques d’impressió digital. La resta correspon al marxandatge del petit objecte de reclam publicitari. Venem i personalitzem des de bolígrafs o llanternes fins a material tecnològic, tot personalitzat amb els logos que els clients ens demanen. Hi podem aplicar tampografia, o impressió UV per a tirades petites.

Per qui treballeu?

Per a entitats culturals i esportives, administracions públiques, penyes, escoles i acadèmies, ONG’s, publicistes, partits i associacions polítiques i evidentment, per a tot tipus d’empresa.

Algun exemple de la cosa més estranya que heu estampat?

Uns esmòquings per a gossos petits. Anaven de boda i havien de fer molt de goig.

Hi ha alguna moda actualment de cosa que sigui molt demandada?

Actualment, per consciència mediambiental, hi ha un augment en les comandes de bosses reutilitzables per al comerç i també de bidons i ampolles per a begudes, ja siguin de material plàstic, alumini o acer inoxidable. També com a regal d’empresa, els pendrives, que tenen molt bona acceptació per la seva utilitat.