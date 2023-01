Nit màgica a Igualada amb l’arribada dels Reis d’Orient

Un any més la ciutat d’Igualada es va omplir de màgia i color amb l’arribada dels Reis Mags de l’Orient, acompanyats per un miler de patges, xifra a la qual feia anys que no s’hi arribava.

Ses Majestats, els Reis Mags d’Orient van arribar a Igualada a les 17 h i es va dur a terme la tradicional recepció i benvinguda a l’escola Mowgli. Fins a les 18 h, moment en què es va iniciar la cavalcada, van actuar les bandes Unió Filharmònica d’Amposta, Banda de Música del Prat de Llobregat i Banda de Música d’Igualada.

Com cada any, milers de persones van gaudir la festa nadalenca més esperada per als igualadins i igualadines, que tant petits com grans viuen intensament.

Aquest any, s’ha pogut recuperar la tradicional pujada de regals pels balcons. Els patges amb grans escales es van enfilar per repartir els presents a les famílies.