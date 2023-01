L’Editorial: Pressupost i millores

El govern de la Generalitat d’ERC, minvat d’una majoria parlamentària que li doni suport després de la desfeta amb Junts per Catalunya, continua cercant socis per elaborar el pressupost per 2023.

Començat ja l’any, i amb una entesa ja signada amb els Comuns, sembla que els propers a passar per la taula de les signatures seran els socialistes. El PSC de Salvador Illa, que compta amb els mateixos diputats que Esquerra, ja s’ha afanyat a explicar a tothom quines són les propostes que pensa incloure en els números del govern per a aquest any. També per a l’Anoia.

Les autoritats socialistes de la comarca, a través del diputat igualadí Jordi Riba, pretenen incloure algunes de les peticions que agents socioeconòmics i molts alcaldes i ciutadans han expressat en els darrers anys, especialment en l’àmbit de la salut, l’educació, l’economia i les infraestructures. Interessant idea aquesta d’explicar -ni que sigui per saber-ho d’antuvi- les propostes que cadascun dels partits que opten a remenar alguna cosa en el govern del país, volen fer per cada comarca. Llàstima que ni Junts per Catalunya ni ERC -que tenen diputades de l’Anoia al Parlament- o els Comuns, han explicat en termes concrets quines són les seves propostes per a la nostra comarca.

Estaria bé, certament. Ajudaria força, especialment en un any electoral, de moment, amb eleccions municipals d’aquí cinc mesos. Molts pobles i ciutats dependran en els propers mesos, en bona mesura, dels diners que la Generalitat destini al territori.

Els pressupostos de la Generalitat tenen una incidència directa, també, en la vertebració i dinamisme del territori, i a l’Anoia anem mancats en moltes coses després d’uns anys de profundes retallades i certa dosi de fum i promeses incomplertes. Només cal donar un cop d’ull a les hemeroteques…