Montbui viurà un intens cap de setmana de Festa Major, adaptada a la situació sanitària actual

Aquest cap de setmana es durà a terme el gruix de la Festa Major de Santa Margarida de Montbui. Des de l’Ajuntament montbuienc s’ha treballat en tot moment en l’organització d’una festa adaptada a la situació de pandèmia, i totes les activitats previstes s’organitzaran complint els protocols i condicionants previstos en el darrer document aprovat pel Procicat, i que obliga al tancament de totes les activitats a les 00.30 hores.

El format, el desenvolupament, les seus i fins i tot els horaris de la Festa Major de Montbui s’han hagut de planificar al detall. També s’ha hagut de treballar en tots els detalls organitzatius, com en el fet de repetir les actuacions dels artistes que actuaran divendres i dissabte per intentar arribar al màxim nombre de veïns i veïnes. Les restriccions d’aforament i la impossibilitat de realitzar activitats itinerants (com ara cercaviles tradicionals o correfocs) han condicionat també l’elecció i el format dels espectacles.

Entre els plats forts de la Festa Major de Montbui està el doble concert que oferirà (divendres 16 i dissabte 17) Nuria Fergó a la pista de l’Escola García Lorca. També aquestes dues nits, però a Mont-Àgora, sobresurten els monòlegs de David Sas i El Sevilla (el popular cantant de “Mojinos Escozíos”). I a nivell més local es podrà gaudir al pati de l’Institut Montbui dels ritmes joves de “La Séptima Trastada”. També ha generat molta expectació el Concert que oferirà el grup d’animació “El pot petit” el diumenge 18 de juliol al pati de l’Escola García Lorca, i que serà una de les darreres activitats del programa d’actes al Nucli Urbà (entrades exhaurides).

No hi faltaran activitats esportives, i propostes per a tots els públics, tant petits com grans.

Al Nucli Antic la principal novetat serà el trasllat de concerts i espectacles a la pista esportiva de l’Escola Montbou, buscant un espai més obert. Algunes activitats de petit format es continuaran realitzant a l’emblemàtica Plaça Major.

Entrades ja exhaurides per a algunes activitats

Tant dilluns, com dimarts i també dimecres s’han pogut recollir a Mont-Àgora les entrades gratuïtes anticipades per poder assistir a aquells actes d’aforament reduït i limitat que es celebraran al Nucli Urbà.

Entre aquestes activitats sobresurten els concerts i les nits de monòlegs (actes que es duran a terme tant divendres com dissabte, amb dobles actuacions, per poder arribar a un major nombre de públic).

D’una banda, Núria Fergó actuarà a la pista de l’Escola Garcia; a Mont-Àgora es celebrarà una Nit de Monòlegs amb David Sas i El Sevilla i a la pista de l’INS Montbui es realitzarà un Concert amb “La Séptima Trastada”. També caldrà entrada anticipada gratuïta per a la tarda de playback per a la Gent Gran del diumenge 18 de juliol i pel concert de “El Pot Petit” que es realitzarà a la pista de l’Escola Garcia Lorca el diumenge 18 al vespre (entrades exhaurides).

En tots els casos es limitaran els aforaments, caldrà invitació gratuïta per accedir a tots els concerts, i caldrà veure els espectacles musicals asseguts, respectant en tot moment els protocols establerts per a actes culturals.

L’organització de la Festa Major del Nucli Urbà, a càrrec de la regidoria de Cultura i Festes, i amb el suport de Viu La Festa, recorda que es compliran en tot moment els protocols actualitzats. Caldrà respectar les distàncies de seguretat, fer ús de les mascaretes i complir amb les mesures i protocols sanitaris contra la covid-19. S’obrirà portes dels recintes una hora abans de l’inici dels esdeveniments per evitar aglomeracions i poder recollir les corresponents declaracions responsables.

A les activitats del Nucli Antic caldrà accedir-hi també amb acreditació (el lliurament s’ha gestionat a través de l’entitat organitzadora: AAVV La Margarida). Les mesures excepcionals covid-19 seran aplicades segons normativa vigent; la pista esportiva de l’Escola Montbou serà l’espai on es desenvolupin bona part de les activitats populars. La pista esportiva s’obrirà al públic 30 minuts abans de l’inici dels actes per evitar acumulacions.

Clourà el dia un castell de focs de cloenda de Festa Major (activitat pendent de confirmació).

Les activitats al Nucli Antic finalitzaran el dimarts 20 de juliol, Dia de Santa Margarida, amb la Missa Solemne a partir de les 12 del migdia. Acte amenitzat amb cants africans, i oficiat per Josep Maria Pujol.