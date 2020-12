Marcel Abad i Carles Cortés setens al Volant RACC

La temporada catalana de ral.lis ha posat la cloenda aquest dissabte dia 19 amb la primera edició del RallySprint RACC. Una curta temporada curta i a la vegada totalment atípica per l’efecte de la pandèmia.

Aquesta prova disputada totalment dins el recinte del Circuit de Catalunya, per pistes asfaltades que voregen el circuit i també per dins d’aquest, amb un total de 11,3 kms i que els participants disputaven tres vegades.

Inscrit per Moto Club Igualada hi havia Marcel Abad d’Igualada copilotat per Carles Cortés de Camprodón amb Peugeot 208 1.2. Cotxe aquest amb el que ha disputat aquesta temporada el Volant RACC i que vuit d’ells hi han participat entre un total de 59 equips participants a més dels 23 inscrits a la categoria de regularitat.

Abad i Cortés rebaixaren el seu crono del primer pas del tram que fou del 9’23’’6 i ja en el segon pas registraren 9’02’’4. Amb problemes en el tercer tram, marcaren 9’48’’4 que els relegaren al setè lloc final dins els cotxes del Volant RACC, i en el 32è dels 48 que aconseguiren acabar aquest RallySprint RACC guanyat per Miguel Díaz i Diego Sanjuan del Biela Club Manresa amb Skoda Fabia Rally2 EVO.

Compartir