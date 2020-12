L’empresa calafina Picvisa rep un dels Premis Carles Ferrer Salat

Foment del Treball va lliurar dilluns les seves Medalles d’Honor i els premis Carles Ferrer Salat, que distingeixen destacats empresaris i empreses, en un acte al qual assistiren la vicepresidenta quarta de Govern i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera i el vicepresident i president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès. Els Premis Carles Ferrer Salat distingeixen la tasca realitzada per empreses i destacats empresaris i empresàries durant l’últim any o al llarg de la seva trajectòria. Aquest any reconeixerà la Fundació Superacció per la seva tasca de compromís social; a Iberboard per la seva aposta en innovació; a Epson per la seva responsabilitat amb el medi ambient; a Frit Ravich per la seva estratègia d’internacionalització; a Mercabarna per les seves polítiques d’igualtat i a PICVISA, empresa del grup Constructora de Calaf, com Pime de l’Any.

Picvisa és una companyia catalana innovadora, de base tecnològica, que ofereix solucions basades en robòtica, intel·ligència i visió artificial, orientades a el mercat nacional i internacional. Dissenya, desenvolupa i produeix equips de selecció i classificació per a materials valoritzables. A més, la seva tecnologia de separació òptica també s’utilitza en la indústria farmacèutica, a l’alimentària i en altres sectors on hi ha processos de producció, selecció i qualitat. Picvisa està present en més de 15 països amb més de 250 equips instal·lats.

Amb la institució dels seus premis anuals, la patronal Foment del Treball vol reconèixer i agrair l’esforç i la determinació de destacades personalitats del nostre entorn pel seu compromís amb el desenvolupament social i empresarial. Ferrer Salat va ser president de Foment en el moment del renaixement de la patronal catalana amb l’arribada de la democràcia: alhora, va ser també president fundador de la patronal espanyola CEOE i posteriorment president de la gran patronal europea UNICE, avui anomenada Business Europe.

