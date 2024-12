Lleugera baixada de la criminalitat a Igualada en el tercer trimestre de 2024 | Les estafes informàtiques i els furts, els delictes més habituals

El Balanç de Criminalitat corresponent al tercer trimestre del 2024, publicat pel Ministeri de l’Interior, recull una lleugera baixada de la criminalitat a Igualada. En total, la baixada ha estat lleugera, del 4,9%. La criminalitat convencional entre el gener i el setembre ha minvat en un 6% respecte l’any 2023, amb un total de 1.026 delictes enguany per 1.091 l’any passat. Pel que fa a la cibercriminalitat, la baixada ha estat molt més discreta, gairebé un 2%, amb un total de 360 delictes el 2024 per 367 l’any anterior.

Les estafes informàtiques i els furts, els delictes més comuns

Tot i que han baixat en un 3% respecte el mateix període del 2023, les estafes informàtiques segueixen sent el delicte més habitual a la capital de l’Anoia, amb un total de 341 casos. Just per sota es troben els furts, amb 315 casos recollits pels cossos policials i una reducció del 8,2% respecte el període gener-setembre de 2023. Els robatoris amb violència s’han reduït de forma discreta respecte els tres primers trimestres del 2023, passant de 36 a 29 casos. Pel que fa als robatoris amb força a Igualada, es redueixen en un 20%, passant de 101 a 80 casos. La majoria d’aquests robatoris es produeixen en domicilis, amb 51 dels 80 casos.

Es redueixen les denúncies per delictes contra la llibertat sexual

Els delictes contra la llibertat sexual denunciats a Igualada entre el gener i el setembre de 2024 s’han reduït en un 42,9%, passant de 28 a 16 casos. El delicte d’agressió sexual amb penetració, la seva forma més greu, es redueix considerablement, de 13 casos entre gener-setembre de 2023 a 4 casos en el mateix període de 2024.

Val a dir que, a dia d’avui, encara hi ha víctimes que no denuncien aquestes situacions per motius diversos, des de la por – en moltes ocasions, les agressions es produeixen en cercles íntims que poden desanimar a la víctima a l’hora de denunciar els fets – a la falta de confiança en el sistema judicial.

Es doblen els delictes relacionats amb el tràfic de drogues

Els delictes de tràfic de drogues a Igualada han passat de 7 casos entre el gener i el setembre el 2023 a 13 casos en el mateix període de 2024. Són gairebé el doble, i en el balanç publicat aquest desembre encara no es recullen casos com el de l’operació TATARE de la Guàrdia Civil, contra un grup criminal establert a la comarca, realitzada a finals d’octubre.

Pugen els casos de lesions i baralles tumultuàries

Els delictes de lesions i baralles tumultuàries han crescut lleugerament, passant de 15 entre el gener i el setembre de 2023 a 17 en el mateix període de 2024.

Estadístiques de criminalitat a Igualada (gener-setembre 2024)