L’Igualada Rigat assalta l’Olímpic de l’Ateneu de Sant Sadurní (0-3)

Resultats del Partit

Club Esportiu Noia Freixenet vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina Club Esportiu Noia Freixenet 0 – 3 Igualada Rigat HC

L’Igualada Rigat va aconseguir una espectacular victòria a la pista del Noia Freixenet per 0-3 a l’onzena jornada de l’OkLiga 2024/25. Els arlequinats van vèncer el conjunt penedesenc en un partit molt igualat que no es va decidir fins als compassos finals, als quals els igualadins van estar més encertats de cara a porteria i van acabar superant el conjunt cavista per un ampli resultat.

De fet a la primera meitat va regnar la igualtat, amb defenses molt ajustades i atacs molt mesurats, amb poques ocasions (però clares) a ambdues porteries. Al descans es va arribar amb el resultat inicial i pràcticament amb la mateixa xifra de faltes, fet que deixava tot obert per qualsevol dels dos equips a la segona meitat.

El Noia Freixenet va sortir més ambiciós a la represa, però l’Igualada Rigat va tornar a mostrar la solidesa defensiva que està caracteritzant al conjunt de Marc Muntané aquesta temporada. Va haver-hi ocasions de tots colors pels dos equips, però ambdós porters van estar excelsos sota pals per evitar trencar la igualtat a l’electrònic. No va ser fins al minut 42 de partit quan Edu Fernández va fer una acció individual, amagant la bola, que va culminar amb un xut creuat que va sorprendre Blai Roca i va establir el 0-1 al marcador.

Amb vuit minuts pel davant, el Noia Freixenet es va bolcar a l’atac i va sotmetre a la defensa igualadina, però els arlequinats van resistir tots els intents cavistes. Els homes de Marc Muntané també van tenir ocasions per sentenciar el matx, però no van estar encertats de cara a barraca. El darrer minut de partit va ser molt intens, perquè Guillem Torrents va tornar a fer una exhibició defensant la seva porteria i quan el Noia va sortir de cinc, Joan Ruano va robar la primera bola i va marcar a porteria buida el 0-2 que pràcticament finiquitava el partit a 22 segons pel final.

Encara, però, hi va haver temps per més: a la següent jugada, Marc Rouzé va robar una bola i va sortir a la contra, es va plantar davant Blai Roca i el va superar amb un ganxo perfecte per sentenciar amb el 0-3 definitiu; l’avantatge encara podria haver estat major si un darrer gol de Marc Carol hagués entrat poques dècimes abans, però la parella arbitral el va anul·lar ja que va marcar després de toc de la botzina.

Victòria espectacular del conjunt igualadí a una pista a la qual feia deu temporades que no guanyava, i va tornar a fer-ho per tancar un desembre perfecte, amb quatre victòries de quatre possibles: sis punts a l’OkLiga davant dos rivals molt difícils, i victòries a l’anada i tornada dels vuitens de la WSE Cup per avançar a quarts de final.

Ara els homes de Marc Muntané marxen a l’aturada de Nadal a la cinquena plaça de la classificació amb 17 punts, a només dos punts del Pons Lleida i amb la classificació a la Copa del Rei virtualment aconseguida. A la tornada de vacances, el dia 4 de gener de 2025, l’Igualada Rigat s’enfrontarà al temple igualadí al Recam Làser Caldes a la dotzena jornada de l’OkLiga, la penúltima de la primera volta (la darrera a Les Comes).