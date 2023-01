L’Igualada Rigat, amb peu i mig als quarts de final de la WSE Cup

L’Igualada Rigat té peu i mig en els quarts de final de la World Skate Europe Cup (l’antiga CERS) després de trinxar literalment l’equip francés del RHC Lyon per 13-1 en el partit d’anada de vuitens disputat a les Comes. Els igualadins no van tenir pietat d’un equip infinitament de menor nivell, tal i com ja s’havia explicat.

Els lionesos van oferir ben poca cosa -dues o tres jugades ben trenades en tot el partit- i es veia des de lluny que és un equip tendre que té encara molt per aprendre, malgrat comptar a les seves files amb dos argentino-italians -i un colombià- que teòricament haurien d’oferir un millor hoquei que els seus companys.

L’IHC ja havia rematat el partit i l’eliminatòria a la primera part, amb un colosal 8-0 que va resumir un festival de l’equip, que, al final, va sumar un “hat trick” de Gerard Riba i dos gols per a Uri Llenas, Bernat Yeste, Aleix Marimón i Nil Cervera, i una diana de Tety Vives. El partit de tornada, de pur tràmit, es jugarà a França l’11 de febrer a les 20.30 hores.

El proper partit dels arlequinats serà dimecres vinent a les Comes a les 21 hores davant el Patí Vilafranca, el cuer de l’OK Lliga, en partit de la 16a jornada. Els de l’Alt Penedès només compten un puntet i encara, doncs, no han guanyat cap partit.

IGUALADA RIGAT, 13 (8+5): Guillem Torrents, Oriol Llenas (2), Tety Vives (1), Roger Bars (1) i Aleix Marimón (2). També Gerard Riba (3), Nil Cervera (2), Bernat Yeste (2) i Mats Zilken.

RHC LYON, 1 (0+1): Anouar Aidoud, Agustin Lazzaro, Fernando Urtubey, Luis Martínez y Fabrizio Torres. També Hichem Benaissa (1), Alberto Morales, Thibaut Bottu i Noah Hadjaji.

Gols: 1-0, Oriol Llenas (4′). 2-0, Aleix Marimón (6′). 3-0, Oriol Llenas (9′). 4-0, Gerard Riba (10′). 5-0, Bernat Yeste (14′). 6-0, Nil Cervera (22′). 7-0, Nil Cervera (24′). 8-0 Gerard Riba (24′). 9-0, Roger Bars (31′). 10-0, Bernat Yeste (31′). 11-0, Aleix Marimón (35′). 12-0, Gerard Riba (46′). 12-1, Hichem Benaissa (46′). 13-1, Tety Vives (47′).

Àrbitres: Silvia Coelho (Fra) i Steff Jordi (Sui). Blava a Fabrizio Torres i Fernando Urtubey.

WSE Cup, Vuitens de final, anada:

Follonica (Ita)-Remscheid (Ale) 6-0

Pas Alcoy-Braga (Por) 2-3

Finques Prats Lleida-Valdagno (Ita) 4-5

Laser Caldes-La Vendeenne (Fra) 5-4

Grosseto (Ita)-Bassano (Ita) 3-4

Igualada-Lyon (Fra) 13-1

Herringen (Ale)-Coutras (Fra) 2-4

Voltregà Stern-Diessbach (Sui) 6-3